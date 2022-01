Matías Kulfas criticó a los miembros del oficialismo que no quieren acordar con el FMI

Los términos de la negociación para intentar alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dividen las aguas dentro del oficialismo. Después de que algunos integrantes del Frente de Todos -como el diputado nacional Leopoldo Moreau- deslizaran no acordar, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le dirigió unas palabras a aquellos que se resisten a un entendimiento con el organismo de crédito.

“Estoy convencido de que es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo a, como escucho por ahí, no hacer un acuerdo. Porque eso, de por sí, va a hacer mal. Esa hipótesis no se valida con la realidad”, sostuvo el funcionario del riñón del presidente Alberto Fernández en Radio Con Vos.

Ayer, tanto Moreau como el director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, minimizaron los efectos que podría tener un default en el rumbo de la Argentina. “El default no es el peor de los remedios”, dijo el legislador radical, que comulga con el kirchnerismo más duro. Mientras tanto, Lozano señaló que “no se puede alcanzar un acuerdo con efectos negativos”.

Firme a la postura que emanó desde un primer momento en las filas que responden al Presidente, Kulfas pareció hablarle a ese sector más ferviente del kirchnerismo cuando dijo esta mañana: “Es una fantasía esta idea de ‘no le pago al Fondo y uso esa plata para para cosas’, sin tomar en cuenta una multiplicidad de elementos que pueden afectar la economía y creo que podrían agudizar los problemas del país”.

En tanto, los más leales a la vicepresidenta Cristina Kirchner reparan en el “ajuste” que el FMI le pediría a la Argentina. Mientras que Fernández justificó esta semana en Merlo el retraso en la negociación al referir que se debe “tener memoria” porque cuando “los ajustes llegaron, el pueblo padeció”, hoy Kulfas intentó explicar que las exigencias del Fondo no son tan crudas.

“Lo que veo con absoluta claridad es que si el FMI nos estuviera pidiendo que hay que bajar las jubilaciones, echar a la mitad de empleados públicos, bueno. Pero yo no veo que eso sea el acuerdo, me parece que estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que nos permita seguir sosteniendo la reactivación”, indicó y agregó, al respecto: “Tenemos que actuar con responsabilidad, yo creo que la negociación se ha planteado en estos términos para que en la Argentina no haya un ajuste, para que pueda seguir creciendo y no tengo ninguna duda de que va a ser bueno para el país, sin negar los problemas que hay y que yo nunca hubiera ido al Fondo”.

Noticia en desarrollo