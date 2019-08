El Presidente dijo que llamará a todos los candidatos

Casi al cierre de su discurso en el que anunció medidas económicas para paliar los efectos de la devaluación, el presidente Mauricio Macri se refirió a su voluntad de hablar con los demás candidatos que fueron confirmados en las PASO del domingo, las cuales ganó la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, con más del 47 por ciento de los votos.

"En estas últimos 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que no pude hablar. Quiero reunirme con ellos, que transmitan tranquilidad en el proceso electoral. Debemos conversar, mantener líneas abiertas y no entender esto como peleas entre enemigos sino como una discusión entre rivales en el marco de nuestra democracia", aseguró el mandatario en medio de un mensaje grabado que buscó llevar tranquilidad a los argentinos, que enfrentan la subida del dólar e incertidumbre financiera.

Así, Macri abrió la puerta a un diálogo con el candidato ganador, Fernández, quien horas después de conocerse los resultados había declarado que aún no había hablado con él. De hecho, según publicó LA NACION este lunes, el presidente llamó efectivamente al representante del kirchnerismo pero no lo atendió.

" He llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados como tales en las PASO para felicitarlos, para invitarlos a que participemos en un proceso electoral constructivo para los argentinos", había asegurado el mandatario a principios de semana.

Antes, Fernández había dicho no haber recibido llamados desde la Casa Rosada. " No creo que me llame el Presidente, el Gobierno nunca convocó a nadie. El único que me llamó fue [Rogelio] Frigerio", había indicado en una entrevista radial.

Macri anunció un paquete de medidas económicas que incluyen, entre otros, 2000 pesos extras en los salarios de los empleados en relación de dependencia en dos meses, una modificación en el impuesto a las Ganancias y un bono de 5000 pesos para estatales e integrantes de las Fuerzas Armadas.

Más tarde, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que "el diálogo no tiene que tener límites y tiene que ser abierto".

"Tenemos que sentarnos a dialogar hoy más que nunca. El Presidente está dispuesto a reunirse con las otras fuerzas y dar una señal clara hacia afuera de que en la Argentina ese diálogo existe y el marco de gobernabilidad está presente", agregó.