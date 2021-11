El Dipy se lanza a la política con críticas al kirchnerismo: “Hay que sacar a estos chorros”

Luego de convertirse en uno de los mayores referentes opositores por fuera del sistema de partidos y de mostrarse en distintas oportunidades con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, El Dipy anunció en un video subido a sus redes sociales que incursionará finalmente en la política.

“Estoy podrido de que me amenacen, de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, de que le tiren cosas en la casa, de que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza”, señaló al referirse al crimen del kiosquero Roberto Sabo, asesinado de tres tiros el domingo pasado en Ramos Mejía.

En este contexto, el intérprete de “Soy soltero” reconoció que tomó la decisión de saltar a la política a pesar de que su familia “no está muy de acuerdo”. “A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos chorros”, afirmó en referencia al kirchnerismo el cantante de cumbia, cuyo verdadero nombre es David Adrián Martínez.

Dipy lanzamiento política

Y agregó: “¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensaron que me van a callar a mí? Cómo me van a callar si nací gritando. Plata y miedo nunca tuve, así que cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos chorros acá estoy. Porque hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ahí, estaban choreando. La gente no tiene agua, laburo, agua potable. La Matanza no avanzó nunca”.

“Se terminó hermano, ¿Y encima me tengo que bancar que me amenacen? -añadió-. Vayan viniendo si quieren, se lo vuelvo decir: cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos delincuentes de La Matanza, que hace 38 gobierna el peronismo, ahí voy a estar y gratis, sin cobrar un peso porque lo hago por mi pueblo y por la Patria, no lo hago para llenarme los bolsillos”.

Cabe recordar que el músico nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, en 1977, pero fue criado en el partido de La Matanza, que desde el asesinato de Sabo se convirtió en el epicentro de fuertes reclamos vecinales por los hechos de inseguridad.

El duro análisis de El Dipy sobre los políticos

Semanas atrás, Dipy estuvo de invitado al programa de Jonatan Viale en LN+ y dio su fuerte opinión sobre los políticos que gobiernan el país. En su análisis, el músico recordó haber nacido apenas unos años antes de la vuelta a la democracia e indicó que, “desde que tiene uso de razón”, siempre vivió en situaciones de altos niveles inflacionarios.

A su vez, remarcó que “el único gobierno no peronista que finalizó un mandato fue el de Mauricio Macri” y se tomó unos segundos para expresar lo que siente de cara a una elección.

“A mi me pasa que digo: ‘Ya sabemos, inflación, choreo, bolso’. ¿Cuál es el que menos parece que va a chorear? Entonces decís: ‘Este... prefiero malo conocido que bueno por conocer; este no, este es un hijo de p..., se robó todo’”, precisó. “Pero tienen algo en común todos ¿Sabés qué es? Con el choreo y la plata estudiaron todos en el mismo colegio, todos saben lo mismo, todos tienen una causa, un quilombo, un problema, nadie es honesto”, respondió.

“Nosotros siempre pensamos: ‘Robó pero hizo’ ¡No tiene que robar, hermano!”, concluyó.