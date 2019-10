"Esta es una abuela rebelde" dijo Macri tras sacarle el celular a una señora - Fuente: TV Pública 03:12

En una nueva marcha "Si, se puede", el presidente Mauricio Macri volvió a ironizar sobre el tema de los teléfonos celulares de los abuelos. Y, esta vez, tras el intento fallido de ayer, logró refutar la frase de su oponente del Frente de Todos, Alberto Fernández, que aseguró durante el debate presidencial que "los abuelos no tienen celular porque no lo pueden pagar".

Durante el último bloque del debate del domingo, Macri destacó el trabajo realizado en materia de salud. En especial, una iniciativa que permitía que los abuelos tengan la receta de sus medicamentos en el celular. A esto, Fernández respondió: "Los abuelos no tienen celulares, no pueden pagarlos. Hablemos en serio".

Hoy, junto a Juliana Awada y candidatos a legisladores de Córdoba, el mandatario encabezó un acto en Río Cuarto y en medio del discurso le sacó el celular a una abuela y bromeó: "Le voy a sacar el celular porque esta abuela tiene teléfono, y no puede tener teléfono".

En esa línea, hizo alusión al debate e ironizó: "Esta abuela no puede tener teléfono, esta es una abuela rebelde". Y agregó: "Mirá la cantidad de abuelos... como levantan las banderitas, muy bien, están más jóvenes que nunca con esta marcha del 'Sí se puede'. Están tremendos los abuelos".

Macri en Entre Rios: le preguntó a una abuela si tenía celular y le respondió que no

Antes de devolverle el celular a la abuela, afirmó: "Acá adentro ya tenemos los documentos, las recetas del PAMI". El mandatario siguió con las bromas y elogió a la mujer: "¡Ese bastón es mentira! Te vi llegar corriendo abuela, te vi haciendo verticales hace un rato, impresionante. Ya llamaron del Cirque du Soleil para preguntar por vos. Te amo".

Macri aprovechó la ironía del celular para pedirle a sus seguidores que utilicen el teléfono para convencer a los indecisos y a los que no lo votaron en las PASO. "Con este aparatito, que tanta libertad nos ha traído, la libertad de expresarnos, salgamos a defender nuestras ideas sin agredir", pidió el candidato a la reelección por Juntos por el Cambio.

Ayer, durante un acto en Paraná, Entre Rios, Macri vivió un momento incomodó cuando quiso responder al dicho de Fernández y afirmó: "Los abuelos tienen celulares, tienen corazón, tienen fuerza". En ese sentido, consultó a una señora del público: "Abuela, ¿tenés celular o no?". "No", respondió la mujer. Sorprendido con la respuesta, el presidente dijo: "Esta no tiene celular".