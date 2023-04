Mauricio Macri perdió peso como “elector” en Córdoba y apuesta a que su sector esté en la dupla para la ciudad capital

escuchar

CÓRDOBA.- En las elecciones para cargos nacionales, las listas que tenían a Mauricio Macri como referente ganaron siempre por abrumadora mayoría en Córdoba. Por esa razón el expresidente dice a veces en broma que siente cordobés. Hace unos días, ya anunciado su renunciamiento a ser candidato, eludió dar su apoyo al postulante a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez. ¿Impacta en el electorado esa ambigüedad? ¿Tiene peso Macri como “elector” en la provincia?

A la alianza le falta definir su postulante a intendente de la ciudad capital; el macrismo apuesta a tener ahí un espacio.

En las varias entrevistas periodísticas que dio a medios cordobeses en los últimos días, Macri dijo que tuvo “cortocircuitos” con Juez, planteó que “se sentarán a hablar” y que verá “la profundidad” de la propuesta del candidato. “Tiene que demostrar cuánta gente del sector privado lo va a acompañar. Hace falta generar una mayor independencia de los poderes en Córdoba, que es lo que siempre critica, pero también hay que hacerse responsable del motor de la Argentina”, añadió.

En las elecciones a gobernador en 2015, fue la dirigencia nacional la que impulsó a Oscar Aguad como candidato, quien fue derrotado por Juan Schiaretti; en 2019 no hubo acuerdo y Junto por el Cambio fue con dos listas, una con Mario Negri y otra con Ramón Mestre, quienes perdieron otra vez frente al gobernador que fue reelegido. Para este año, el diputado nacional se bajó, con lo que se terminó la disputa.

Analistas nacionales consultados por LA NACION consideran que, salvo en CABA y en Buenos Aires, Macri no tiene la fuerza necesaria para designar candidatos en otros distritos. Incluso admiten que, más allá del expresidente, es Pro el que carece del peso para hacerlo. La UCR le gana en territorialidad y presiona a la hora de encabezar fórmulas.

En Córdoba, un distrito clave para JxC -su peso electoral es del 8,6%, el segundo del país después de Buenos Aires- Macri impulsó como candidato a Gustavo Santos, actual diputado nacional y exintegrante de su gabinete, pero nunca logró instalarlo. Fue cabeza de lista junto con Mario Negri en la fracción de JxC que el expresidente apoyó en la interna que perdió por 20 puntos contra la dupla Juez-De Loredo.

Luis Juez y Rodrigo De Loredo encabezaron la lista que le ganó la interna a los candidatos de Macri. Twitter

En los últimos meses se volcó a De Loredo con la decisión de que no fuera Juez el candidato; ahora el radical debe anunciar si jugará en Córdoba o si Patricia Bullrich le ofrece hacerlo a nivel nacional (una versión alimentada por los dichos de la dirigente de que su vice será un “radical del interior”). Sobre ese segundo punto, él insiste en que no hubo oferta y en que, de haberla, no aceptaría.

El macrismo “puro” en Córdoba es limitado. Tiene a Santos y a la diputada nacional Soher el Zucaría. Otros referentes se pasaron a las filas de Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, precandidatos nacionales de JxC, que hacen visitas seguidas a este distrito y apoyan a Juez sin reservas en su carrera.

Nadie en JxC imagina que Macri vaya a insistir con sus opiniones sobre Juez; los dirigentes consultados por LA NACION entienden que no volverá sobre el tema y que, seguramente, se reunirá con el candidato. Tampoco lo ven, por el momento, haciendo campaña.

En medio de los tironeos en CABA, la apuesta del macrismo es a poner un nombre en la dupla que vaya a pelear por la administración de la ciudad de Córdoba; El Zucaría es la que aparece con más potencial.