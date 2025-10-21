Mauricio Macri ratificó su apoyo a la alianza LLA + Pro en las elecciones en la Ciudad

A pocos días de las elecciones nacionales legislativas, el expresidente Mauricio Macri ratificó su apoyo a la lista de la alianza de La Libertad Avanza con Pro en CABA de cara a este domingo. Dijo que su voto va para su mano derecha del partido amarillo, Fernando de Andreis, que ocupa el quinto lugar en la lista.

“Mi voto es para Fernando de Andreis, será un gran diputado del Pro”, introdujo el extitular del Ejecutivo en su cuenta de X, remarcando que ese lugar es de Pro y no de La Libertad Avanza.

“Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar Pro. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia. Está preparado, es idóneo y leal”, elogió el expresidente.

MI VOTO ES PARA FERNANDO DE ANDREIS, SERÁ UN GRAN DIPUTADO DEL PRO



Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia. Está preparado, es idóneo…

Macri luego agregó, en un apoyo al Gobierno nacional y a la alianza legislativa que mantienen ambos partidos en el Congreso: “Va a pelear por las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina. Será un gran diputado. El domingo 26 le doy mi voto a Fernando de Andreis. Lista 501/ LLA+PRO”.

El mensaje del expresidente llega a pocos días antes de las elecciones, en las que La Libertad Avanza y Pro acordaron en ir en una lista conjunta para polarizar con el kirchnerismo.

Recientemente, De Andreis señaló en sus redes sociales que esta va a ser una elección tipo “balotaje” entre el oficialismo nacional y el peronismo. También recordó a los “arrepentidos” de 2019, es decir, a los votantes que -según Macri- estaban disconformes con su gobierno pero tampoco querían que ganara Alberto Fernández, entonces optaron por terceras fuerzas, lo que derivó en que él perdiera la elección. Con ese análisis, tiró un dardo a sus exaliados de Juntos por el Cambio y respaldó la convergencia con el Gobierno a nivel electoral.

Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente.

En los últimos días, el diputado y candidato de Potencia Ricardo López Murphy había jugado con la idea de que Macri iba a votar a su lista, algo que fue desestimado por el expresidente con su tuit de hoy,