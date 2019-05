Mauricio Macri recibirá a la científica del Conicet que ganó $500.000 en la TV

Marina Simian saltó a la fama esta semana al exponer en televisión los problemas de los científicos Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2019 • 10:32

El presidente Mauricio Macri recibirá después del mediodía en la quinta de Olivos a Marina Simian, la científica del Conicet que acudió al programa ¿Quién quiere ser millonario? para recaudar fondos para su laboratorio, en el que desarrolla investigaciones para la cura del cáncer de mama, y quien se quejó por la falta de inversión en el sector.

La bióloga molecular busca desarrollar tratamientos para el cáncer de mama mediante el uso combinado de drogas tradicionales y nanotecnología. Además integra equipos interdisciplinarios para la detección temprana de trastornos de aprendizaje.

Simian ganó un importante subsidio para sus investigaciones pero desde hace tiempo le cuesta conseguir los fondos para adquirir insumos para sus experimentos en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y para pagar el sueldo de su equipo (dos becarios doctorales, dos posdoctorales, un estudiante holandés que está haciendo una pasantía y una técnica).

La investigadora del Conicet que fue a Quién quiere ser millonario y ganó $500.000 00:59

Video

En una entrevista con LA NACION, la bióloga consideró que "en estos años retrocedimos en todo sentido" en el ámbito de la ciencia a nivel estatal. "Nuestros sueldos, el financiamiento, todo está muy complicado. Espero que gane quien gane [las elecciones] revierta esta situación y si no, que nos digan hacia dónde vamos", dijo.

Sobre su decisión de acudir al programa de preguntas y respuesta de Santiago del Moro para conseguir dinero para su laboratorio -ganó $500.000-, Simian dijo: "Lo que yo hice no es una solución".

"Me alegro de que esto saque el tema a la luz, aunque no era mi intención directa. Esta situación me lleva a cuestionar mi propio trabajo. ¿Hasta cuándo puedo seguir disminuyendo mi propio salario en pos de mantener el laboratorio funcionando? Esto impacta también en mi familia y en mi dignidad", expresó.

La agenda

Antes de recibir a Simian en Olivos, Macri encabezó el acto de inauguración del Viaducto Mitre junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Por la tarde, a las 15, el Presidente mantendrá en Olivos un encuentro con empresarios del calzado, quienes lo interiorizaran sobre la situación del mercado y futuros acuerdos con empresas del extranjero.