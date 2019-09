Desde el Gobierno acusan al municipio de Tafí Viejo de frenar la apertura por motivos políticos Crédito: Gentileza La Gaceta

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- En una visita que podría agrandar la grieta con el peronismo local, el presidente Mauricio Macri llegará esta tarde a Tucumán, donde tiene previsto recorrer un jardín de infantes que fue construido por la Nación con parte del dinero secuestrado de la valija que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar ilegalmente a nuestro país en 2007.

Detrás de esa obra, que está finalizada desde hace varios meses, subyace una fuerte disputa política. El establecimiento, que está ubicado en Tafí Viejo, todavía no comenzó a funcionar debido a que el intendente peronista de esa ciudad, distante 12 kilómetros al norte de la capital tucumana, Javier Noguera, se niega a autorizarlo.

Desde Juntos por el Cambio sostienen que se trata de una traba que esconde fines políticos y apuntaron contra el gobernador peronista Juan Manzur y contra Noguera, uno de los intendentes más próximos a su gestión. En tanto, desde la Municipalidad de Tafí Viejo aseguran que, en realidad, no se habilita a ese espacio de primera infancia debido a que le falta un certificado de final de obra.

Lo concreto es que más de 205 niños se inscribieron para ingresar a ese jardín, bautizado como "Estrellita para la Nueva Esperanza", y esperan su apertura.

El dinero para la construcción de este espacio fue cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con parte de los US$800.000 que se hallaron en la valija de Antonini Wilson. El organismo nacional firmó un acuerdo de cesión de uso precario con la Asociación Civil "Mica para los Niños", a cargo de Mercedes del Valle Medina, para la construcción del jardín de infantes.

Sofía Al Ibrahim, coordinadora de administración de la asociación civil, acusó al intendente Noguera de frenar la habilitación del jardín para sacar rédito político. "Este señor Noguera no quiere habilitarlo porque dice que es un momento electoral clave y que no puede hacerlo porque va a quedar mal con su jefe político", afirmó Al Ibrahim al diario local La Gaceta.

La mujer detalló que la obra está terminada hace cuatro meses, que ya se contrató al personal (22 empleados) y que las salas están completamente equipadas para que puedan asistir más de 205 chicos de distintas edades que ya se inscribieron. "Desde el 12 de junio que estamos peregrinando para que nos habiliten", reclamó.

Desde Juntos por el Cambio, el delegado local del Ente Nacional de Comunicaciones, Augusto Zucarelli, también le apuntó al intendente de Tafí Viejo. "Habilite el jardín y deje de tener como rehenes a los niños y al personal docente, que no entienden de su disputa política con la Nación y tampoco les interesa", expresó el funcionario nacional, vecino de Tafí Viejo.

Por su parte, Noguera rechazó las acusaciones y aseguró que el jardín de infantes no puede ser habilitado por falta de documentación. "No hay ninguna traba política. Lo que sucede es que hasta ahora no presentaron ningún papel", aseguró.

Al respecto, el fiscal municipal de Tafí Viejo, Víctor Schedan, explicó que la ONG encargada de la administración del EPI no tiene los papeles en regla para su habilitación. "Por ejemplo, han presentado toda la documentación en fotocopia y nada en original y no tienen el informe de final de obra, que dice que la obra construida se ajusta a las normativas", argumentó el funcionario.

Shedan rechazó las denuncias sobre una maniobra política detrás de la decisión de no habilitar la apertura del jardín de infantes. "De ninguna manera es así", aseguró. Y reiteró: "Es responsabilidad del municipio la seguridad de las construcciones y hasta tanto no esté verificado y que la construcción no sea segura, no se puede dar la habilitación".

Según informaron desde la Casa Rosada, Macri tiene previsto arribar a esta provincia aproximadamente a las 15 luego se trasladará en helicóptero hasta la localidad de 7 de Abril, ubicada 123 kilómetros al este de la capital tucumana, donde supervisará las obras de recuperación del ramal del tren Belgrano Cargas.

Luego, a las 16.30, el presidente se trasladará a la ciudad de Tafí Viejo para visitar el jardín de infantes construido con fondos recuperados de la corrupción.

Macri no tiene previsto cruzarse con Manzur, quien el fin de semana viajó a los Estados Unidos, en una visita oficial, donde desarrollará distintas actividades en su rol de presidente pro tempore de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur). Una de las personas que integra la comitiva que acompaña a Manzur es, casualmente, el intendente Noguera.