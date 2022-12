Mauricio Macri, sobre el feriado que decretó el Gobierno: “Es poco feliz”

escuchar

El expresidente Mauricio Macri, de regreso al país, participó de una entrevista televisiva y contó cómo vivió la final del mundo en Qatar. También, cuestionó el feriado nacional decretado por el Gobierno por los festejos de la Selección. “Es poco feliz”, expresó.

Con emoción, relató el partido y sus sentimientos. “Es muy fuerte lo que pasó. No se si se va a repetir esto. Pasamos de la satisfacción del baile que le estábamos pegando, una superioridad nunca antes vista, los franceses parecían un equipo de segunda. La Selección se mostró como un gran equipo, con convicción, todos manejaban la pelota”, dijo en diálogo con TN, con su bufanda puesta que lo acompañó durante todos los partidos de La Scaloneta.

Para él “no hubo una final tan emotiva como esta”. Y relató: “Con el segundo gol me volví loco. La definición de Di María fue una belleza del futbol”.

“Messi tiene un talento único, lo que genera él no lo hizo ninguna persona en el planeta. La gente tiene devoción por él. Lo que lo vamos a extrañar como jugador y como embajador... hoy la Argentina tiene un lugar como el que tiene por Leo Messi. Hay que viajar para darse cuenta lo que le pasa a la gente cuando decís ‘Argentina’”, manifestó.

También, habló sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presente en el estadio. “Lo tenía a 20 metros a Macron que se desfiguraba”. Y luego, dijo: “Con el empate entré en una depresión, en tres segundos se evaporó todo”.

El presidente Mauricio Macri durante el partido Argentina vs Polonia Aníbal Greco - La Nación

El exmandatario habló de la superioridad argentina durante el partido. “Durante el empate, era una injusticia. Todo el estadio quería que Messi ganara la copa”.

“No me gustó que se vaya Di María, pero al parecer Scaloni pensó que no estaba en condiciones”, opinó. Y recordó: “En los penales ya no aguanté, me fui adentro y me agarré de la misma columna a ver los penales en el televisor”.

Macri, que se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, se refirió a Gianni Infantino, presidente de FIFA, y sostuvo que también él, aunque no se lo dijo explícitamente, quería que ganara Messi.

Respecto a la organización del Mundial, el expresidente se expresó muy conforme: “Teníamos mucho miedo de la seguridad en Qatar. Pero es el primer mundial que no hubo un solo inglés detenido por mala conducta. Todo el mundo se portó impecable, todo fue fantástico”, dijo, y opinó: “No hay nada para cuestionar. Fue el mejor mundial de la historia”.

Muchos referentes del oficialismo tildaron al expresidente de ser “mufa” debido a su presencia como autoridad de la FIFA durante la Copa del Mundo. Sobre esto, Macri reflexionó: “Que ellos hagan estas cosas de bullying, que todo el tiempo agredan al que piensa distinto está muy mal. Es horrible que aquel que esté en el poder haga eso. Los que me tildan de mufa son muy bobos”, lanzó.

Sobre el feriado decretado por el Gobierno

“Me parece poco feliz”. dijo el expresidente categórico. “¿Por qué tienen que obligar a mucha gente que necesita trabajar a que se queden sin trabajar?. Después, ¿y los jujeños? ¿Los catamarqueños? ¿Por qué no los respetan y dejan que la gente pueda elegir libremente? Es por lo cual la mayoría de los argentinos rechazamos esta forma de gobierno”.

El Gobierno declaró este lunes feriado nacional por los festejos de la Copa del Mundo conseguida en Qatar por la selección argentina de fútbol, que este martes al mediodía celebrará el triunfo frente al Obelisco, luego de una caravana que comenzará en el predio que la AFA tiene en Ezeiza.

“Mañana hay feriado nacional”, confirmaron esta tarde en Gobierno. Por la mañana, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había dicho que la idea estaba “en análisis”, al ser consultado por la posibilidad de un asueto, aunque dijo no estar “muy seguro” de que eso finalmente suceda. El asueto administrativo solo impacta sobre la administración pública nacional, a diferencia de un feriado, que alcanza al sector privado. El Gobierno finalmente se inclinó por el feriado nacional.

El caso de Amir Nasr-Azadani

Consultado sobre el caso de Amir Nasr-Azadani, el futbolista condenado a muerte por el régimen de Irán, Macri aseguró: “Se habló del tema en la FIFA, está preocupada y está trabajando con discreción vía la Federación Iraní de Futbol. Está trabajando en la situación y viendo cómo puede contribuir”.

El exjugador del Rah-Ahan, el Tractor y el Gol-e Rayhan, de 26 años, fue acusado por el régimen iraní de un delito llamado moharebeh (“enemistad con Dios”), castigado con la ejecución en la horca, una pena que ya sufrieron los jóvenes Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, ambos de 23 años, por su participación en las masivas protestas en defensa de los derechos de las mujeres que se desataron en septiembre de este año a raíz de la muerte de Mahsa Amini.

LA NACION