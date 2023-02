Máximo Kirchner justificó el “escrache” a los diputados que rechazaron la moratoria previsional

escuchar

El diputado Máximo Kirchner escogió la aprobación de la nueva moratoria previsional en la Cámara de Diputados para romper el silencio a un año de haber renunciado a la jefatura del bloque oficialista. El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner aprovechó la tribuna emplazada en los palcos –con militantes y dirigentes sindicales aportados por Fernanda Raverta, jefa de la Anses- para criticar a Juntos por el Cambio –que rechazó el proyecto- y justificar, elípticamente, que hayan sido víctimas de un “escrache” orquestado por el gremio del organismo previsional.

“Si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles es entendible, pero también es un poco de empatía... imagínense, si algunos se sienten mal por ver su cara en un cartel, imagínense cómo nos sentimos nosotros cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta”, dijo Kirchner, lo que desató una ovación en la bancada oficialista.

Carlos Ortega, Sec Gral Sindicato de Trabajadores Seguridad Social, estuvo toda la sesión provocando desde un palco. Fue quién mandó a escrachar a los legisladores de la oposición, incitando a la violencia. El kirchnerismo ni siquiera quiso repudiar el fascismo "sindical". pic.twitter.com/xDpAaEmAfs — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) February 28, 2023

Asimismo, el legislador cuestionó a aquellos diputados opositores que advirtieron que esta nueva moratoria profundizará el déficit fiscal. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta norma tendrá un impacto de medio punto del PBI en 2023.

Máximo Kirchner a plena carcajada, antes de si discurso Leo Vaca /Télam

“Ningún jubilado ni ninguna jubilada origina el déficit fiscal. El Estado invierte en sus habitantes. Son argentinos y argentinas que necesitan la presencia del Estado argentino”, sostuvo.

“Hoy hay 800 mil argentinas y argentinos que por diferentes razones necesitan de esta ley”, comenzó el diputado Kirchner. “Es verdad que esta ley no es suficiente, pero hoy va a faltar menos que ayer para cada argentino y cada argentina. La construcción de una sociedad más justa es esto”, indicó.

Asimismo, lanzó una advertencia en clave electoral. “Las dirigencias políticas deciden dar quorum o no dar quorum. Yo no di quorum para (el proyecto sobre) Fondos Buitres. Este año la sociedad argentina podrá decidir quién da quorum y quien no da quorum”, advirtió, en alusión a la actitud de Juntos por el Cambio.

