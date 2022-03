Máximo Kirchner no baja una línea a sus diputados sobre cómo votar el acuerdo con el FMI, aunque refuerza su rechazo

En un mes, Máximo Kirchner encadenó una renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados y un faltazo a la apertura de sesiones del Congreso que encabezó el presidente Alberto Fernández. Su desacuerdo con el entendimiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) explica el descontento, que se traduce también en falta de certezas sobre la postura que tendrá su agrupación, La Cámpora, en el debate legislativo de este proyecto clave para el futuro del Gobierno.

Distintas fuentes camporistas coinciden en marcar que el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner todavía no envió un mensaje interno para unificar la actitud que tendrán los diputados camporistas a la hora de votar el acuerdo. Pero la organización difundió en los últimos días videos con duras críticas al Fondo, tanto en discursos del diputado como en viejos mensajes de Néstor Kirchner.

El Gobierno remitió el acuerdo al Congreso, con la expectativa de que se vote en la Cámara de Diputados, a más tardar, el próximo viernes. Fuentes cercanas a Máximo Kirchner señalan que “todavía falta para el debate” cuando se les consulta si el jefe de La Cámpora definió si votará en contra, se abstendrá o se ausentará cuando se realice la crucial sesión. En su carta de renuncia a la jefatura del bloque, resaltó que no aprueba la negociación que llevó adelante el Gobierno. Podría ser un indicio.

“No les marcó ninguna línea [a los diputados de La Cámpora]”, asegura un hombre de confianza del exjefe de la bancada de diputados oficialistas. En la Cámara baja, alrededor de 15 diputados pertenecen a la agrupación.

Máximo Kirchner, en octubre de 2021, con integrantes de La Cámpora, durante una movilización

Qué actitud tendrá en el recinto esa quincena de diputados camporistas (a los que habría que sumarle otros referenciados con agrupaciones como Patria Grande, de Juan Grabois) es un misterio por estas horas. Pero las especulaciones están a la orden del día. Una de ellas es la que plantea que habrá “libertad de acción” para los diputados camporistas.

“Quorum y libertad de acción” , resume un hombre al tanto de los rumores que se escuchan en los círculos camporistas y que calcula que, con la suma de aliados de otras agrupaciones, los diputados sobre los que Máximo Kirchner puede influir arañarían la treintena. “Que Máximo no haya ido a la apertura de sesiones complejiza más la situación. Hay confusión” , blanquea la fuente.

El jueves por la noche, La Cámpora envió una señal al difundir un video con un fragmento de un discurso de Néstor Kirchner del año 2005, de fuerte tono crítico hacia el FMI. El viernes, la reforzó con otro video, esta vez con Máximo Kirchner como protagonista de un compilado de discursos contra el Fondo.

La apertura de sesiones en el Congreso, el martes pasado, dejó como un gesto político destacado el faltazo de Máximo Kirchner. La Cámpora tampoco se movilizó para respaldar al Presidente, como lo hicieron ese día movimientos sociales oficialistas, sindicatos y algunos intendentes, grupos que aportaron banderas y militantes frente al Congreso.

La excusa para la ausencia del diputado en la Asamblea Legislativa que trascendió desde la Casa Rosada molesta en el entorno del hijo de la vicepresidenta . Fuentes del Gobierno (y también del Congreso) indicaron que el faltazo se debió a que los hijos del exjefe del bloque comenzaban las clases y que por eso se había quedado en Santa Cruz (volvió a Buenos Aires el último jueves). “Claramente, no”, responde un hombre de trato permanente con Máximo Kirchner cuando se le consulta si esa razón detonó la ausencia. “Los motivos fueron simples, decidió no estar y listo” , sintetiza.

Por fuera de la Cámara de Diputados, a distintos dirigentes de La Cámpora consultados por LA NACION no les había llegado hasta el cierre de la semana un mensaje directo de Máximo Kirchner sobre el acuerdo, aunque sí recibieron los dardos contra el FMI publicados en los últimos días en las redes sociales de la organización. “No he tenido señales, pero tampoco es habitual que se haga así” , aclara un camporista bonaerense al referirse a una bajada de línea directa del diputado; “No marcó ninguna línea” , asevera otro integrante de la agrupación fuera de la provincia de Buenos Aires. “Máximo expresa su posición personal frente al acuerdo y por eso se corre de la presidencia del bloque”, puntualiza otro integrante del camporismo bonaerense.

La renuncia a la bancada oficialista no tuvo acompañamiento de figuras clave de La Cámpora, como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. No obstante esa diferencia, la relación entre el ministro y Máximo Kirchner “es la de siempre”, aseguran cerca del titular de la cartera política del Gobierno, y dejan en claro que no tienen pistas sobre cómo actuarán los diputados de la organización a la hora de votar el acuerdo con el FMI en el Congreso.