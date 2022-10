Máximo Kirchner: “Se nos dijo irresponsables por pedir que se sigan negociando mejores condiciones con el FMI”

escuchar

El jefe del PJ bonaerense y de La Cámpora, Máximo Kirchner, cuestionó hoy que a su sector político se lo haya calificado de “irresponsable” solamente porque, según dijo, pedía “que se sigan negociando mejores condiciones” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mensaje del hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner estuvo dirigido a la oposición, pero también tuvo una lectura interna en el Frente de Todos .

“Se nos dijo que éramos irresponsables por el solo hecho de pedir de proponer continuar negociando con el FMI mejores condiciones para la Argentina. Y mejores condiciones significan condiciones racionales, no condiciones ideológicas, sino racionales, matemáticas, numéricas que tienen que ver con poder acompasar en cumplir con deudas que ha tomado el Estado argentino con el desarrollo humano de una sociedad”, remarcó.

Días después de brindar declaraciones de alto voltaje político durante una entrevista con El Destape, Máximo Kirchner volvió a pronunciarse públicamente durante el VI Encuentro Federal de Derechos Humanos que tuvo lugar en el predio de la ex Esma. El líder de La Cámpora apuntó a Mauricio Macri al señalar que “debería llamar poderosamente la atención que él tuvo esos famosos 44 mil millones de dólares que tomó prestado y pudo haber hecho, no un sistema de transporte ferroviario moderno, sino cuatro, uno arriba del otro, y no hizo nada”.

El diputado también se refirió al ballotage que tendrá lugar mañana en Brasil, y que tienen muy pendiente al kirchnerismo por la cercanía política con Inacio Lula da Silva y el espejo que su figura implica para el kirchnerismo. “Ayer miré el debate de Lula y (Jair) Bolsonaro”, dijo. Y apuntó a “la agresividad de Bolsonaro sobre la figura de Lula” y “la desfachatez a la hora de hablar”.

Definiciones electorales

VI Encuentro Federal de Derechos Humanos Prensa La Cámpora

Esta semana, Máximo Kirchner dio un golpe de efecto en el tablero electoral al señalar que no cree que Cristina Kirchner vaya a ser candidata y sostuvo que su madre no tiene la energía para una carrera electoral y, mucho menos, para ejercer un tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo. “Cristina yo creo que no, ha hecho un gran esfuerzo, un poco como decían los hijos de Sergio [Massa], el desgaste es muy grande en una presidencia, Cristina ha hecho el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente candidata a presidenta en 20119 y hubiera ganado. El ataque de los medios y miembros del FdT sobre su figura la llevó a tomar una decisión que a mi entender siempre fue equivocada pero en términos reales se gano pero en términos políticos por capacidad, cuando uno mira y ve le lleva unos cuantos cuerpos de distancia, es mujer, también te cuesta mas”, sostuvo.

Además, opinó sobre la eventual búsqueda de la renovación de mandato de Alberto Fernández y dijo: “Creo que para un oficialismo que su presidente vaya a las PASO con otros competidores es por lo menos extraño”. La Cámpora reclama que el Presidente convoque a una mesa política que resuelva las candidaturas del año próximo y que defina, puertas adentro, si es conveniente que el jefe de Estado se someta nuevamente a los comicios.

