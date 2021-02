Máximo Kirchner cumplió 44 años y fue celebrado por sus aliados con un sugestivo eslogan, pero cerca del jefe del bloque del Frente de Todos aseguran que no hay un ánimo proselitista ni un mensaje velado

Si estuviera escrito con aerosol sobre una pared no habría dudas del objetivo perseguido. Pero en el kirchnerismo aseguran que es solo un saludo espontáneo por su cumpleaños. Máximo Kirchner cumple hoy 44 años y buena parte del plantel de La Cámpora lo saludó en Twitter con la consigna #MáximoCumple.

¿Hay que hacer una doble lectura en el hashtag camporista? La frase tiene la prosa de un eslogan de campaña, pero cerca del jefe del bloque del Frente de Todos aseguran que no hay un ánimo proselitista ni un mensaje velado. "Hace tres años que lo saludan así en redes", aseguraron cerca del hijo de la vicepresidenta.

El gobernador Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; la titular del PAMI, Luana Volnovich; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, fueron algunos de los referentes que lo saludaron con la consigna #MáximoCumple y fotos del diputado.

Algunos no dudaron en cubrir de épica y trascendencia histórica la fecha. "Que el aniversario de tu natalicio sea un punto de inflexión en nuestra Patria, para que los trabajadores, los excluidos y los que hace ya 5 años que sufren postergaciones, vuelvan a transitar días felices como los q supimos construir", tuiteó la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos.

Otros se animaron a los juegos de palabras, en clave electoral. "Feliz cumple compañero querido!!! Trabajemos para un triunfo MÁXIMO [sic], que se traduzca en una gran VICTORIA", escribió en la misma red social Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejal platense.

"Caminata eterna" y "hasta que lo imposible se vuelva inevitable", dos frases que el hijo de Cristina Kirchner utilizó en sus discursos más importantes, fueron repetidas por otros militantes y referentes. "Siempre trabajando y militando por el proyecto político que abrazamos, hasta que lo imposible se vuelva inevitable", escribió el senador Mariano Recalde. "Un incansable constructor para la patria y el beneficio del pueblo. Por muchos más momentos en esta caminata eterna", le auguró el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Según fuentes de La Cámpora, Máximo Kirchner pasaba el fin de semana de Carnaval y su cumpleaños en Río Gallegos, Santa Cruz.

Fuente: LA NACION

Máximo Kirchner no se someterá en 2021 al voto popular como hizo cuando se candidateó para diputado nacional en 2015 (por Santa Cruz) y en 2019 (por Buenos Aires). Pero sí pretende presidir el PJ Bonaerense, un lugar simbólico que le permitirá aumentar su influencia en la provincia. A pesar de que el PJ Nacional renovará sus autoridades el 21 de marzo -cuando asuma Alberto Fernández al frente del partido- en el caso del peronismo de la provincia la cuestión no se saldó, porque hay intendentes del conurbano -como el actual titular partidario, Fernando Gray (Esteban Echeverría)- que no se resignan a perder ese lugar.

Este año, en el que la pandemia convivirá con las elecciones legislativas, el proselitismo en redes será clave. El propio Máximo Kirchner comenzó al instalar el tema cuando advirtió que el Covid "no permitirá realizar las campañas tradicionales".

"Pensamos que el Estado debe garantizar de manera gratuita para los partidos políticos la publicidad electoral en todos sus formatos (televisión, radio, internet y vía pública) con el objetivo de que las propuestas y las ideas de cada fuerza política puedan llegar a todos", señalaron desde La Cámpora.

