5 de agosto de 2019 • 10:48

El escritor Mempo Giardinelli volvió a cargar contra el gobierno de Mauricio Macri. En una nota publicada en el diario Página 12, afirmó que el frente oficialista "está entrando en una peligrosa desesperación". Y dijo que la administración de Cambiemos podría "fraguar enfrentamientos violentos con muertos y heridos".

Según Giardinelli, a los funcionarios y candidatos del oficialismo les produce "furia la casi segura derrota electoral" en los comicios de octubre. El referente del Manifiesto Argentino, un grupo de intelectuales que adscribe al kirchnerismo, acusó al Gobierno de "provocar mediáticamente a toda hora y de toda forma". Y solicitó que los seguidores de Cristina Kirchner estén "cautos y serenos".

"Ahí están hechos groseros como el derribo de carteles de publicidad electoral de Axel Kicillof en carreteras bonaerenses, el penoso papel de periodistas degradados, la repulsiva y violenta prédica de sus trolls", dijo.

Para Giardinelli, el Gobierno no solo podría hacer fraude, sino que podría provocar "agresiones" o "enfrentamientos violentos". "Al menos a esta columna no le parece excesivo considerar que, por caso, provoquen represiones y 'accidentes', fragüen enfrentamientos violentos con muertos y heridos, autoasalten locales del Pro, saqueen supermercados y varios etc", sostuvo.

La calenturienta provocación de trolls y gorilas sueltos, por un lado, y la siempre oblicua acción de 'los servicios' que son capaces de cualquier cosa, pueden quebrar la paz en minutos Mempo Giardinelli

Y añadió: "La calenturienta provocación de trolls y gorilas sueltos, por un lado, y la siempre oblicua acción de 'los servicios' que ya se ha visto que son capaces de cualquier cosa, pueden quebrar la paz en minutos".

Días atrás, un grupo de artistas, intelectuales y periodistas lanzaron un documento en el que expresaron su apoyo a la fórmula del Frente de Todos.

Durante la campaña, Giardinelli generó malestar en las filas del Frente de Todos cuando propuso "eliminar" el Poder Judicial para crear un "servicio o sistema de Justicia". Una idea que rechaza el precandidato presidencial del espacio, Alberto Fernández.

Luego, el escritor defendió al actor Dady Brieva, militante del kirchnerismo, frente a las críticas de dirigentes de Cambiemos y aliados por su pedido para crear una "Conadep para periodistas" .