Mendoza: ya es ley la reforma de la Suprema Corte que desató una fuerte polémica inicial

MENDOZA.- Tras la controversia inicial con el proyecto del oficialismo para reformar la Corte Suprema provincial y el posterior acuerdo entre los jueces del máximo tribunal , quienes presentaron una propuesta superadora, Mendoza finalmente convirtió en ley la iniciativa con las modificaciones introducidas por los supremos, en medio de la puja por los fallos que están marcados por la “grieta política”, con una mayoría de 4 a 3 en favor del radicalismo.

De esta manera, con el objetivo de “transparentar” y “agilizar” la Justicia, el gobernador radical Rodolfo Suarez logró un cambio, aunque gradual, en el funcionamiento del principal organismo judicial, más allá de que la oposición advertía un intento de “tener el control” de la Corte. Desde ahora, funcionará a través de sorteo como un “Colegio de Jueces” para el conocimiento de todas las causas que por vía de acción o recurso le sean sometidas, a excepción de los casos previstos para el funcionamiento y la sentencia en pleno.

Fueron semanas de discusiones y exposiciones de especialistas, quienes rechazaban el plan oficial por poner “en riesgo la independencia” del máximo tribunal. Por eso, tras la intervención de los ministros de la Corte para destrabar el debate, decidieron ceder posiciones y elaborar un proyecto en conjunto, tras las críticas del Gobierno por el “forum shopping”: la elección “por conveniencia política” de las salas para presentar las demandas. La mira oficial estaba puesta en la Sala 2, en lo penal y laboral, que evidencia mayoría filoperonista, la cual seguirá funcionando de igual forma, al menos, por un año.

Tras la media sanción de Diputados, por mayoría de los votos, este martes el Senado convirtió en norma el proyecto, con un solo voto en contra . Así, con 35 sufragios a favor, principalmente de Cambia Mendoza y el FdT-PJ, la Cámara Alta aprobó la ley que modifica la norma 4.969 y reorganiza el funcionamiento de las salas de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para que se sortee entre los siete integrantes quiénes intervendrán en cada causa.

La intervención de los jueces

Fueron los propios magistrados del máximo órgano de justicia de la provincia cuyana quienes lograron consensuar un plan superador, lo que permitió que la mayoría de los partidos políticos aceptaran avanzar con la reforma y se “equilibraran las posturas”, dijeron a LA NACION los legisladores consultados. De igual forma, este martes hubo un senador justicialista que decidió rechazar el proyecto. Se trata de Rafael Moyano, quien expuso: “Dadas las formas iniciales, queriendo imponer la reforma de la Justicia y la falta de diálogo (de Suarez y Alfredo Cornejo), no queda otra más que votar en contra de esta reforma. Si hay tanto desmanejo, no queda otra más que votar en contra. No se agotó el diálogo y los ejemplos los dan los testimonios de los exmiembros de la Corte”.

Entre los principales cambios se estableció avanzar de manera progresiva. De esta manera, por un año, se mantienen las salas especializadas, y, por ahora, los sorteos se realizarán con las causas “contenciosas-administrativas”. Por eso, en el resto de los fueros el sorteo comenzará el 1 de julio de 2023, previa decisión del pleno del máximo tribunal. En caso de no acordar, ese cambio se instrumentará desde el 1 de diciembre. Asimismo, se dispuso que todas las acciones de inconstitucionalidad se elevarán a fallo plenario.

En tanto, la iniciativa establece que la elección del presidente de la Corte, quien tendrá participación activa en las causas, se hará con una primera votación, con mayoría de 5 a 2. En caso de no acordar, habrá una segunda votación similar. De no llegar a una resolución, la votación será por mayoría simple. Se elegirán dos vicepresidentes por mayoría simple; esto es, 4 a 3, excluyendo de esa instancia al presidente elegido, salvo que se produzca un empate. Por su parte, en el caso del llamado a plenario, sólo bastará con el acuerdo de dos de los tres supremos sorteados.

“Con este proyecto lo que intentamos es brindarle mayor agilidad a la Corte”, señaló el senador radical Marcelo Rubio, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

En tanto, Mercedes Rus, senadora de la UCR, puso en valor el acuerdo al que se llegó. “Entiendo que esta propuesta resuelve problemas de funcionamiento de la Corte en el último estrato de poder que faltaba y hace a un mejor servicio de justicia”, sostuvo la legisladora.

Por otro lado, desde el PRO, el legislador Germán Vicchi destacó el aporte que hizo su agrupación para destrabar la discusión y lograr que los supremos se sentaran a elaborar una iniciativa consensuada. “Esta versión es superior a la que mandó el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Debo destacar la tarea que realizó nuestro partido en la necesidad de no tomar decisiones apresuradas. Esta pausa en el tratamiento permitió que los miembros de la Corte se acercaran a dialogar y lograran un proyecto con consenso, que nuestro bloque va a acompañar”.

En tanto, desde el justicialismo, los senadores Pedro Serra y Lucas Ilardo hicieron mención a la necesidad de que el proyecto se estudiara en profundidad y que ahora se analice su funcionamiento. “Lo que le faltó a este proyecto desde un primer momento, fue el consenso y respeto cuando se tratan temas importantes para la Provincia. Tuvo un apuro injustificado cuando fue presentado en el Legislatura. Este proyecto no salió como fue propuesto por el gobernador. Debo reconocer al oficialismo que supo reflexionar a tiempo”, coincidieron los legisladores.

Por último, el radical Martín Kerchner Tomba, presidente del bloque oficialista, defendió el proyecto. “Estamos acá para mejorar la calidad de vida de la gente con las decisiones que tomamos. La Corte necesitaba cambios. Los jueces están para juzgar”.

La Suprema Corte mendocina, atravesada por la grieta política, está compuesta por el sector filoradical, con la presidencia de Dalmiro Garay, y los ministros Pedro Llorente, José Valerio y María Teresa Day; en tanto, el ala peronista la componen Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo.

