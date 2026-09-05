Menem aseguró que Milei será el primer presidente no peronista en reelegir y le envió un mensaje a los inversores: “No esperen”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vaticinó que Javier Milei se convertirá en 2027 en el primer mandatario “no peronista” en ser reelegido y les envió un mensaje a los inversores. “Jueguen, no esperen”, expresó en una entrevista con el Director de Contenidos de LA NACION José Del Rio durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) celebrada en Misiones.

“Milei va a ser el primer Presidente no peronista que va a repetir y estamos trabajando fuertemente para eso”, manifestó el legislador de La Libertad Avanza (LLA) este viernes en el encuentro que reunió empresarios ligados al sector financiero y del cual también participó el líder libertario con un discurso en la ceremonia de cierre.

Sin embargo, Menem también advirtió: “Dependemos de que quienes están acá presentes, y este es el mensaje más importante: que jueguen. No esperen a ver qué va a pasar, porque somos todos parte del esquema”.

Menem en el evento de la IAEF

A su vez, resaltó que aquellos que puedan invertir que lo hagan y “no esperen a ver qué pasa” el año que viene, cuando se defina al presidente para los próximos cuatro años.

“La mayor ayuda que puede recibir este modelo, o este sistema que saben que es previsible; que saben, que mientras se pueda, se van a seguir bajando impuestos; que saben que no van a cambiar las reglas de juego. Todos saben el tamaño y la estatura del Presidente. Entonces lo mejor que podemos hacer es apostar por la Argentina, pero no después de que gane Milei, ahora”, afirmó.

En ese contexto, resaltó que sus inicios fueron en el sector privado y que hace poco tiempo que en realidad está en la política. “El que apueste ahora va a ser mucho más beneficiado porque todos los días la Argentina va a valer un poco más si Dios quiere y ratificamos en el 2027”, señaló.

Menem en el evento de la IAEF Redes

Por otro lado, criticó al kirchnerismo al señalar que en 2023 el gobierno de Alberto Fernández imprimió 13 puntos del PBI de dinero “sin respaldo”. “Plan Platita y todo eso que nadie quiere que se repita”, indicó.

Además, defendió las reformas aprobadas, como la modernización laboral, la inocencia fiscal y el presupuesto sin déficit fiscal e indicó que “hay sectores que les está yendo muy bien y otros que les está costando más”. “Es una cuestión de tiempo”, manifestó sobre las posibilidades de que mejoren los menos beneficiados.

En otro momento de la entrevista se refirió al problema de la morosidad y volvió a apuntarle al kirchnerismo. “No le interesan los deudores, sino afectar la credibilidad del programa oficial. Ellos van a tratar de quebrar las expectativas y nosotros vamos a tratar de mantener las expectativas bien altas. Tienen un gran relato, nosotros tenemos la obligación de mostrar realidades”, dijo.

Martín Menem Soledad Aznarez

El evento que se celebró en Puerto Iguazú entre jueves y viernes contó con la participación de otros importantes funcionarios del Gobierno, como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, ministros de Economía y Desregulación y Transformación del Estado, respectivamente. También estuvieron el canciller Pablo Quirno y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Milei, quien volvió a defender el rumbo de la economía. “No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”, aseguró.

“No voy a cambiar la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con el equilibrio fiscal y apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación. Recomponer la credibilidad del Estado argentino requiere que no seamos conformistas en nuestros compromisos con las reformas”, sentenció.