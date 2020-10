Alberto Fernández le dedicó un elogio a Íñigo Errejón, el diputado español de Más País que habló sobre la meritocracia Crédito: Manuel Cortina

Un guiño político por Twitter cruzó el océano Atlántico de ida y vuelta. El presidente Alberto Fernández replicó con elogios un discurso del diputado español Íñigo Errejón, en el que hacía alusión a la desigualdad social y el manejo de la crisis del coronavirus en la región de Madrid, en manos del conservador Partido Popular(PP).

"Íñigo Errejón, sobre la meritocracia en Madrid. Digno de ser oído. 'En todas partes se cuecen habas', dice el dicho. Aunque no todos las comen después de cocidas", escribió el Presidente en su cuenta de la red social.

Errejón, de 36 años, fue uno de los fundadores de Podemos, el partido de izquierda alternativa que en 2014 irrumpió como una tromba en la política española. Tiempo después se peleó con el líder y cofundador, Pablo Iglesias, y creó Más País, una alianza de partidos que obtuvo dos bancas en el Congreso de los Diputados en las elecciones de 2019. No forma parte de la coalición de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, aunque es un aliado parlamentario del presidente Pedro Sánchez.

El video elogiado por Fernández corresponde a un discurso parlamentario del viernes pasado. "En Madrid la diferencia de vida si has nacido en un barrio o en un municipio del sur o en uno del norte es de hasta 10 años. Cuéntenme ustedes ahora de la meritocracia, de la igualdad de oportunidades y de que hay que esforzarse en la vida", señala Errejón.

Además, cuestiona el manejo de la salud pública en manos de la derecha: "Ustedes son enemigos ideológicos, declarados, hasta el fanatismo de la sanidad pública. Yo al principio creía que querían ayudar a sus amigos a hacer negocios. Privatizan, externalizan y se la regalan a sus amigos. Creo que hay algo más. Tienen una obsesión enfermiza porque la sanidad pública es una demostración de que lo público funciona". Y cierra: "Todo el mundo aporta según sus capacidades y recibe de acuerdo con sus necesidades".

Errejón es un simpatizante a la distancia del peronismo (el 17 de octubre no se privó de festejar con un tuit) y tiene buena relación con dirigentes del kirchnerismo, a quienes visitó en varios viajes a Buenos Aires a lo largo de los últimos seis años. Politólogo de profesión, hizo su tesis doctoral sobre las teorías del argentino Ernesto Laclau, uno de los inspiradores ideológicos del kirchnerismo. En su etapa en Podemos, era quien menos se molestaba cuando se etiquetaba como "populista" al partido.

Es muy recordado su discurso en sede parlamentaria de 2017 contra Mauricio Macri, cuando el entonces presidente argentino fue a España en visita oficial. Lo cerró con un "¡Vamos a volver!"

Después del tuit del Presidente, Errejón le dedicó un agradecimiento por la misma vía. Su discurso parlamentario había hecho juego con un eje que el gobierno argentino viene usando en los últimos meses, de cuestionamiento a la meritocracia.

"No es verdad que la meritocracia existe, porque una persona muy inteligente nacida en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza. Entonces, no es problema de méritos, es un problema de oportunidad", dijo Fernández en un discurso al principio de la pandemia. Un concepto que retomó una y otra vez desde entonces, en oposición a la defensa de la meritocracia que hizo Cambiemos durante su gestión.

