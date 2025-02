Miau Miau Javi está en trance: ¡a rescatarlo!

Vaya toda mi solidaridad con el presidente Milei, estafado por unos estafadores que lo hicieron quedar como un estafador .

¡Delincuentes! ¡Corruptos! ¡Abusadores de tuiteros! Sobre ustedes caerá el peso, no de la ley, porque no hay ley en esa ciénaga tecnomonetaria, sino de la motosierra de Javi y de la guillotina de Kari. Después, en el más allá, la ira de Dios completará la faena: han profanado el templo libertario, han pervertido la institución presidencial .

Canallas, hasta lograron callar al Pelu, que después de explicar por qué había borrado su marketinero tuit no ha dicho palabra, no ha vuelto a escribir. Y algo aún más perturbador: ¡está escuchando! A abogados, asesores, expertos en fraudes, influencers… No es él. De León a gatito, de lenguaraz a silente. Hasta se peina en vez de despeinarse y lo han encontrado mirando el techo, es decir, dejando ver su papada; urgente, un médico ahí. Ya saldrá de ese estado de postración, pero cómo sufrimos el mientras tanto. Javi, please, decinos algo. Tipo: el que apuesta a las criptomonedas, pierde .

Pienso que también podría ensayar una disculpa. Ya sé que no está en su naturaleza. El tránsito de “ratas inmundas” a “me equivoqué”, de “viva la libertad, carajo!” a “me fui al carajo” está lleno de obstáculos. El primero: tiene que estar convencido, y no sé si Javito es fácil de convencer; andá a decirle a un winner como él que lo engramparon, que, jamoncito al fin, se lo comieron crudo . Después, incluso decidido a hacerlo, ¿se animará a actuar un arrepentimiento? Finalmente, si se anima, ¿habrá que explicarle los alcances prodigiosos de la palabra “perdón”?

Calculo que, con el vértice superior del triángulo de hierro cursando un estado de depresión profunda, el trabajo de rescatarlo ha quedado en manos de Kari y de Caputín. Son buenas manos, cada uno en lo suyo. A Kari, una profesional de las ciencias ocultas a la que le gusta que la llamen “bruja”, la necesitamos más bruja que nunca. A Caputín le pedimos que mienta: “Javier, $LIBRA volvió a subir y está por las nubes. Pasá a cobrar”.

Olvidémonos por un instante de que el Pelu es el mesías que vino a anunciar que el reino de Dios bajó a la Tierra y se estableció en la Argentina. Si no fuera lo que es y estuviésemos frente a un célebre youtuber seguido por 3,8 millones de personas (es el número anterior a este bolonqui), ¿qué comisión le correspondería por haber conseguido que en un ratito una moneda desconocida lanzada por tipos a los que en esa industria tampoco nadie conoce alcanzara una cotización monumental? A ver: ocho billeteras afortunadas que entraron al circo cuando la memecoin estaba en 0 y salieron cuando llegaba a la estratósfera se hicieron, gracias al tuit fundador de Javi, de 107 millones de dólares . ¿Le tiramos un Diego al youtuber? ¡Miserables! ¡Angurrientos! ¡Ratas inmundas! Ofrézcanle más, si total los va a sacar corriendo.

Por fortuna, Javito está muy bien defendido y no tiene que temer a la jauría de kirchos, todos depredadores de cuanta caja encuentran, que lo están queriendo poner de patitas en la calle. El boga del Pelu, Pancho Oneto, ya tiene una batería de coartadas: 1) Milei es el mejor economista de la historia, pero no logra asimilar el argot propio del mundo cripto, donde se habla de rug pull, pump, dump, Trump y otras rarezas, con las que no está familiarizado. 2) Es cierto, se ha visto decenas de veces con los cretinos que urdieron la tramoya (en la Casa Rosada, en Olivos, en hoteles, según consta en los registros oficiales de visitas), se fotografiaba con ellos, las reuniones podían durar hasta cuatro horas, “pero, no hay caso, nunca les sacó la ficha”. En esos encuentros, dirá Oneto, “el que hablaba era Milei y ellos lo escuchaban embelesados”. 3) El Presidente ya había dispuesto que, en caso de que insistieran con retribuirle su tuit promocional, la plata fuera donada al sistema de salud: una clínica de perros.

Creo que se trata de un corpus argumental del todo sólido que dejará a Javi liberado de cualquier sospecha, limpio de cuerpo y alma. Pero si eso fallara, el expediente transitará los tribunales y probablemente termine en la Corte. ¿Vieron cuán necesario es Lijo?