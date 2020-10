La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sostiene su política de diálogo con las comunidades mapuches que toman terrenos. Fuente: Archivo

La calma llegó finalmente ayer al predio de El Foyel, a 80 kilómetros de Bariloche, tomado durante varios días por miembros de la comunidad mapuche. Pero continúan las disidencias entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Río Negro, que encabeza Arabela Carreras en torno a la estrategia contra las tomas de tierras en esa provincia, que en el caso de los terrenos fiscales de Villa Mascardi se extiende sin solución a la vista.

"Hablé con la gobernadora, la toma de Foyel está en vías de ser resuelta de forma pacífica. Sé que hubo cuatro detenidos", dijo la ministra de Seguridad, Sabina Frederic anoche al canal A24. Cerca de la ministra y también desde la gobernación confirmaron hoy que el operativo-del que participaron 100 policías provinciales-tuvo éxito, al menos por el momento. De todos modos, el ataque sufrido por Carreras también ayer cuando intentó hablar con los mapuches que cortaban la ruta 40 en solidaridad con la toma de Foyel dejó en claro que el problema está lejos de resolverse.

"Cuando la Justicia cumple con su rol y la policía cumple esto da buen resultado. La situación era inadmisible, con un terreno habitado con gente que lo trabaja y que quedaron atrapados", dijo Carreras hoy a un radio local en referencia al desalojo de El Foyel. Y dejó su versión, con ironía incluida, sobre el diálogo con Frederic sobre el corte en Villa Mascardi. "La ministra me dijo que iba a demorar once horas en poder llegar un grupo para desactivar el corte. Era demasiado tiempo, por eso decidí darles el beneficio del diálogo a estos jóvenes, reaccionaron con gritos y hubo una situación desagradable aunque desactivaron el corte", agregó Carreras a una radio de Cipoletti.

Cerca de la ministra aseguran que, a pesar de estos incidentes, la política dialoguista con los grupos mapuches beligerantes continuará tal como hasta ahora. "La violencia no resuelve nada, en Mascardi se intentó resolver el tema por la fuerza y no dio resultado" afirmaron desde el Ministerio de Seguridad. "Proponemos un camino más complicado y desgastante, un trabajo silencioso que termina dando frutos", agregaron desde ese ministerio, y dieron como ejemplo el reciente levantamiento del corte de camiones en los ingresos a San Luis, resueltos con la mediación de delegados de Seguridad e Interior.

En su diálogo con A24, Frederic recordó que durante el gobierno de Cambiemos "y por orden de la Justicia, se intentó desalojar con la Policía Federal y fue fallido, cuatro días después Prefectura hace una inspección con el Grupo Albatros donde se produce la muerte de Rafael Nahuel". La ministra agregó que "durante tres años la situación quedó en stand by, y nosotros decidimos usar este tiempo para llegar a un camino de negociación", reiteró.

Claro que desde el gobierno rionegrino creen que más que diálogo hay colaboración con los grupos que toman predios. Carreras apuntó, una vez más, a la secretaria de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, a quien acusa de "ayudar" a quienes protagonizan la toma de Mascardi, pegado a la ruta 40. "No he hablado personalmente con ella, sí miembros de mi equipo. Ha tenido un accionar muy claro de asistencia y apoyo permanente con recursos del Estado con personas que no cumplen con la ley", dijo la gobernadora, que ayer se reunió en Buenos Aires con el ministro de Producción, Matías Kulfas.

"Hay 180 grupos pacíficos, y dos o grupos violentos, y el INAI como organismo de la democracia debería distinguir entre ambos", culminó la mandataria provincial.

Desde el Gobierno relativizan las diferencias, aunque sostienen que Odarda-también rionegrina-tiene un "conflicto político" con la gobernadora, que no pertenece al kirchnerismo y cuyos legisladores oscilan entre el apoyo y el rechazo a los proyectos del Poder Ejecutivo en el Congreso.

"Están dilatando la solución y Odarda no ayuda mucho. No son solo los ricos terratenientes los que se quejan, la sociedad de a pie está cansada de las tomas", afirmó un funcionario del gobierno rionegrino, atento a nuevas tomas que puedan producirse.

