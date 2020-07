"La Ciudad de Buenos Aires viene haciéndose cargo de los enfermos de la provincia", dijo el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 19:58

Miguel Ángel Pichetto responsabilizó a la provincia de Buenos Aires por el endurecimiento de la nueva cuarentena para frenar el avance del coronavirus Covid-19 y criticó a los sectores que impulsan un salario universal por querer consolidar "una visión de pobrismo para la Argentina".

"La provincia de Buenos Aires estuvo apretando con todo a la ciudad de Buenos Aires exigiéndole solidaridad, y en contra de los runners, y resulta que el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no, que era una cuestión simbólica, es una burla", afirmó el recientemente designado auditor General de la Nación .

"La Ciudad viene haciendo un esfuerzo con estadísticas, con estructura hospitalaria, y viene haciéndose cargo de los enfermos de la provincia", disparó Pichetto, y agregó: "El verdadero problema de esta cuarentena y de esta extensión de la cuarentena está en la provincia de Buenos Aires, donde no han habido testeos, no ha habido una política sanitaria orientada a detectar los focos, y donde hay 1800 barrios populares, muchos de emergencia, y esa gente además tiene un problema que necesita salir a trabajar".

En declaraciones al programa La inmensa minoría conducido por Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos), el exsenador justicialista y excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri consideró que, si bien no tiene "una mirada descalificante del Gobierno, creo que no hubo equilibrio en lo económico, y algunas medidas llegaron tarde".

"Creo que este tema (la pandemia) no se abordó con el equilibrio que requería. Debería haber abordado el tema económico, así como el presidente tiene un gabinete científico, debería haber tenido un gabinete económico", cuestionó el rionegrino, y sostuvo que "si compramos el discurso de que si no hay vacuna no se abre más, la Argentina está perdida, y se viene una Argentina con más del 60 por ciento de pobres, y salario universal para todos, como quieren algunos sectores de la Iglesia, que les encanta la pobreza".

"La Argentina no da para todo eso, para esa fiesta sueca interminable, eso es un modelo que no se sostiene, y que consolida una visión de pobrismo, una visión equivocada desde el punto de vista del futuro que es funcional a un modelo político", destacó.