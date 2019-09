Pichetto, sobre las críticas dentro del Gobierno: "Que me lo digan de frente"

El candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Pichetto; dijo que el Gobierno debe "pararse" Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, sostuvo ante versiones de que en la Casa Rosada hay sectores que lo cuestionan, que se lo digan "de frente".

"Hay una nota en un diario importante, de un periodista que tiene relaciones con la Casa de Gobierno, donde me pone como que soy el más duro, y que eso preocupa, y que digo cosas", dijo Pichetto en una entrevista con el programa Marca Pazos, que emite Radio 990.

"Yo siempre dije las mismas cosas, no he cambiado mucho, así que si alguien se preocupa, me gustaría que me lo dijeran de frente. He venido sosteniendo un mensaje claro, y creo que hay que dar pelea electoral. Creo que este tema todavía no está cerrado. No está todo escrito todavía", añadió.

Pichetto también dijo que existen "algunas visiones de depresión" dentro del oficialismo frente a la situación política, económica y social que se agravó después de la fuerte derrota de Mauricio Macri, en las PASO, contra el candidato de Frente de Todos, Alberto Fernández.

"¿Hay quienes ya tiraron la toalla?", se le consultó al senador. El candidato de la fórmula que encabeza el presidente Macri contestó: "Hay algunas visiones, a lo mejor, de depresión, de las que hay que salir rápido. La política implica no darse por vencido ni aún vencido. Hay una necesidad de que el Gobierno se pare. Y Macri lo está haciendo. Con el convencimiento de sus actores principales de que esta puede ser una elección distinta. Estamos hablando de la posibilidad de llegar al ballottage", dijo Pichetto.

Y agregó: "Es importante favorecer al Gobierno, dando la pelea electoral, con una pelea de programas. El peor escenario para la Argentina, es que se cierre la Argentina", sostuvo.

Pichetto también brindó su opinión sobre la ley de Emergencia Alimentaria que exigen organizaciones sociales y piqueteras. "No estoy en contra de que se trate. Pero me parece que el Estado ya tiene todas las herramientas. No sé qué cambia la declaración de la emergencia. Está todo. El 65 por ciento del presupuesto está al servicio de la seguridad social. Más emergencia que esta, me parece imposible", sostuvo.

Y lanzó: "Se construyen supuestos falsos en la Argentina, se plantea como si hubiera una situación generalizada de pobreza extrema, pero en realidad se generan bolsones de pobreza, donde hay que ayudar".

Pichetto también aseguró que "el Gobierno está tendiendo a lograr la estabilidad económica, con un tipo de cambio que no sigue impactando en el bolsillo de los trabajadores".