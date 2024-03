Escuchar

En medio del fuerte revuelo por la denuncia de Victoria Tolosa Paz (UP) sobre el aumento del 48% de los sueldos del Presidente y los ministros del Gabinete, Miguel Ángel Pichetto, jefe de bloque de Diputados de Hacemos Coalición Federal, le reclamó a Javier Milei que abra un debate “en serio, sin hipocresía ni mentiras” sobre las remuneraciones que perciben los integrantes de los tres poderes del Estado y detenga los ataques al Congreso.

Para Pichetto, el Presidente y sus estrategas comunicacionales intentan desviar la atención de la opinión pública con la discusión sobre las dietas de senadores y diputados o su anuncio de dar marcha atrás con las subas de sueldos en el Poder Ejecutivo, un decreto que firmó Milei el mes pasado, en medio del impacto del ajuste fiscal en el poder adquisitivo de la ciudadanía. “Es una cortina de humo. Quieren que la gente no hable de la problemática económica, de los precios, de los supermercados; ahora vienen las facturas de luz y gas. Eso lo hacen bien, tienen las redes”, puntualiza Pichetto ante la consulta de LA NACION.

El referente de Hacemos Coalición Federal y excompañero de fórmula presidencial de Macri en 2015 había quedado en la mira de los libertarios por defender el aumento del 30% de las dietas de senadores y diputados.

“Atacar al Congreso permanentemente es un atentado al sistema democrático que ponen en riesgo la previsibilidad jurídica de la Argentina”, asegura Pichetto. Y critica a Milei por desentenderse de la suba para los funcionarios del Ejecutivo. “Si no sabe lo que firmó, estamos en problemas”, señala.

-¿Piensa que la nueva ley ómnibus podrá pasar el filtro del Congreso tras la cumbre de gobernadores en la Casa Rosada?

-Ganancias y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria son los temas más conflictivos dentro del escenario de la Cámara. El resto de los temas podrían pasar en la medida que logren un acuerdo político.

-¿Eso es posible con Milei, quien sigue con sus ataques a la “casta?

-Que la terminen con agredir al Congreso. Acá hay una política dirigida desde los medios de comunicación, con algunos periodistas que juegan con el Gobierno, para destruir al Congreso. Son suicidas: están destruyendo la imagen del país en el exterior, porque los fondos de inversión que han venido al país, la preocupación que tienen es la cuestión de la institucionalidad y cómo va a funcionar el Poder Ejecutivo con el Congreso. Entonces, este ataque persistente de voceros calificados al Congreso implica un intento de destrucción del parlamento. Eso me parece lamentable.

-¿Lo dice por la polémica respecto de los aumentos de sueldos en el Congreso?

-Si una chica recién ingresada, sin título, sin formación alguna puede cobrar dos millones y pico de pesos, ¿de qué estamos hablando? ¡Y si el Gobierno se había aumentado los sueldos en el mes de febrero!

-Milei ordenó retrotraer la suba y culpó a Cristina Kirchner por un decreto de 2010. ¿Es razonable?

-El Presidente tiene que conocer lo que firma. El secretario de Legal y Técnica [por Rodolfo Barra] le tiene que informar lo que firmó. No es un decreto de Cristina. Es un decreto que firmó él en febrero y está publicado en el Boletín Oficial.

-Pero Milei dijo que dará marcha atrás. ¿Está de acuerdo?

-Es un disparate. Porque un ministro tiene que ganar una suma razonable. De lo contrario, el Congreso y los lugares de la administración pública se llenan de aventureros y personajes marginales que no van a ayudar a que el país salga adelante. Entonces, la degradación del sistema público, dinamitar al Estado con salarios pobrísimos y jugar el jueguito ese…Es lamentable. Tampoco la locura. Tiene que haber un criterio de razonabilidad. Pero lo que no dicen es que un empleo jerarquizado del Congreso cobra más que un senador y un diputado, porque se le pagan los adicionales de título y antigüedad. Por lo cual es todo un disparate.

-¿Por qué razón?

-Es una forma de degradar la institución del Parlamento. No digo que los diputados y senadores cobren salarios irrazonables, pero atacar al Congreso permanentemente es un atentado al sistema democrático que ponen en riesgo la previsibilidad jurídica de la Argentina. Y convierte al país en algo parecido a Venezuela. Tal vez quieran una asamblea al estilo venezolano o un país africano.

-En su mensaje, Milei dice se “acabó la joda” y que “con su gobierno los perjudicados van a ser los políticos”. ¿Esto contribuye con su objetivo de lograr la aprobación de la ley ómnibus?

-Esto no sirve. Es el mundo líquido de Twitter, hermano. Es un esquema donde lo que importa es el hecho de parecer disruptivo. Nadie está hablando que la situación no es extrema. Yo considero, al igual que el Presidente, que la situación es delicada y hay que poner el hombro. Ahora bien: si querés tener funcionarios de cierto nivel y que no estén para hacer negocios, tenés que darles una remuneración acorde y razonable. Tampoco me parece irrazonable que el Presidente cobre cuatro millones y medio de pesos. Además, cómo presentamos en nuestro proyecto de ley, toda la administración pública debería estar subordinada a lo que cobra el Presidente. Esto debería ser así si queremos encarar este tema en serio, sin hipocresía y sin mentiras. ¡Una piba del Renaper no puede ganar lo que gana, sin título y que nadie diga nada!

-¿Qué propone?

-Creo que el Congreso tiene que tener una remuneración acorde. Es sentido común. Un funcionario sin antigüedad no puede ganar más que un senador. Los jueces tienen sueldos extraordinarios. Hay organismos, como ocurre en el directorio de YPF, en los que pagan los sueldos en dólares. También hay entidades del Estado en que cobran sumas extraordinarias. ¿Querés ordenarlo? Hagámoslo y afrontemos el debate con toda sinceridad. Ahora, si queremos hacer un Twitter y parecer disruptivo, porque en realidad lo firmaste… Todo es para hoy.

-¿Milei tuvo que poner un freno y convocar al diálogo a los gobernadores por presión del FMI y los fondos de inversión?

-El FMI no solamente pide seguridad jurídica y relaciones con la oposición en el Congreso para sacar las leyes, sino previsibilidad. Lo percibo en los diálogos con fondos de inversión extranjeros. Dándole la derecha al gobierno: los fondos ven bien la cuestión de equilibrio fiscal y ordenamiento del Estado. Pero te preguntan por la sustentabilidad política e institucional. Esa es la mirada de riesgo. Entonces, algunos periodistas de los medios que le hacen el juego al Gobierno para atacar al Congreso lesiona al país. Si pretenden vaciar al parlamento, eso tiene un futuro muy complicado.