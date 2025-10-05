Milei anunció la incorporación de Entre Ríos a la hidrovía mediante el dragado de nuevos tramos en el río Paraná

El presidente Javier Milei anunció este sábado en Paraná, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, la incorporación de esa provincia al sistema de la hidrovía mediante el dragado de los tramos Bravo y Guazú del río Paraná. Según indicó, en plena campaña electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre, la obra permitirá que el sector privado desarrolle nuevos puertos y mejore la competitividad de la provincia.

En el discurso compartido en redes sociales por la cuenta Oficina del Presidente, Milei explicó que el objetivo es llevar la profundidad de los canales a 34 pies, frente a los 25 actuales, lo que permitirá el tránsito de embarcaciones de mayor porte. “Esto va a hacer que estos brazos del Paraná sean navegables por navíos grandes, lo cual va a permitir que el sector privado desarrolle puertos nuevos en la zona”, afirmó.

El Presidente Javier Milei y el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunciaron que la hidrovía incorporará en su traza a Entre Ríos mediante el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú del Rio Paraná, lo cual va a permitir que el sector privado… pic.twitter.com/5WiPI99I34 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 4, 2025

Reunidos en Paraná, luego de que el Presidente realizara un acto de campaña en Santa Fe, Milei agregó que el dragado de este tramo será incluido en la licitación de la hidrovía . Además, aclaró, que esta responsabilidad será llevada a cabo por “por el sector privado y no por el Estado”.

“Durante los últimos 30 años, la provincia vio cómo se desarrollaron los puertos de Santa Fe y Buenos Aires sin poder compartir ese progreso y quedando relegada competitivamente”, señaló. Y agregó: “Ahora, debido a esta gran obra de infraestructura, podrán aumentar su actividad comercial, reducir los costos logísticos para el agro y aumentar la productividad”.

Durante su discurso, Javier Milei valoró la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Ricardo Pristupluk� - LA NACION

El mandatario también subrayó el rol del gobernador en la coordinación de la medida. “Es un placer enorme estar aquí con Rogelio Frigerio, que además somos colegas, porque Rogelio es economista y, además, es un gran gobernador”, dijo al iniciar su discurso. “Estos anuncios son posibles gracias al trabajo que podemos hacer en colaboración con él”, indicó.

El proyecto forma parte de la licitación integral de la hidrovía Paraná-Paraguay, que constituye el principal corredor fluvial del comercio exterior argentino y una vía estratégica para las exportaciones del complejo agroindustrial. La reunión con Frigerio, uno de los gobernadores de Pro, se da apenas un día después de mantener encuentros con el expresidente Mauricio Macri -titular de Pro- en la quinta de Olivos.

El presidente también adelantó que habrá nuevos anuncios para Entre Ríos en los próximos días. “Finalmente, quiero comentarles que, en la próxima semana, estará viajando a la provincia el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que se reunirá con el gobernador Frigerio y que harán anuncios importantes, donde, dentro de ellos, va a haber anuncios vinculados a Salto Grande”, adelantó.