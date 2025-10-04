Patricia Bullrich bajó el tono frente al escándalo de José Luis Espert: “Vale un montón lo que hizo hoy”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que José Luis Espert “habló con el corazón y se mostró como una persona dolida”, en relación con la entrevista radial que dio este sábado el candidato bonaerense. Sobre la argumentación previa, la funcionaria señaló, en diálogo con LN+, que “no había sido convincente”. Además, sostuvo que la definición de si hay o no un delito debe ser juzgada por la Justicia.

“Vale un montón lo que hizo”, afirmó la ministra. “Creo que Espert se abrió, fue mucho más a fondo. Explicó muchos más y explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó y siente que, de alguna manera, él entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada”, indicó.

Patricia Bullrich sostuvo que José Luis Espert este sábado "explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó" Rodrigo Abd - AP

“Nosotros lo que teníamos que hacer, que es lo que de alguna manera yo dije y también Francos y el Presidente, era explicar más. Por eso la idea de sacar un video, y ahora está abriéndose más y más", dijo Bullrich, en evaluación de la postura tomada previamente por Espert y el cambio de tono de las últimas declaraciones.

“Si hay una bandera de lucha nuestra, del gobierno del liberalismo en la Argentina y del gobierno de Milei y mío, como ministra, es la lucha contra el narcotráfico. Nosotros hacemos de eso, una bandera. Entonces, tenemos una línea clara. El que se pasa del bando del narcotráfico, es nuestro enemigo. Ahora, todo esto que pudo haber pasado que genera muchísimas dudas, ya desde el 2021 está en la justicia, entonces eso se va a aclarar”, aseguró.

La ministra de Seguridad afirmó que, al igual que Milei y Francos, era importante "explicar más" LUIS ROBAYO - AFP

Por otra parte, enfatizó la importancia de enfocarse en dar explicaciones de cara a la sociedad y no siguió el pulso de lo que denuncie la oposición. “Lo que diga Grabois no me importa nada, lo que digan ellos no me importa nada porque son chorros y ya los conocemos. Me importa la gente, que la gente crea que nosotros no somos iguales y que tenemos valores y una moral y que la vamos a cuidar como lo más importante de nuestras vidas y como colectivo de La Libertad Avanza (LLA)“, afirmó.

En otro momento de la entrevista brindada a LN+, Bullrich explicó qué considera que pudo haber llevado al diputado a vincularse con el empresario Fred Machado. “Creo que por primera vez en la vida entraba a la política y no tenía ni idea cuáles eran las reglas”, dijo. Además, desde su experiencia, señaló las complejidades de una campaña electoral e indicó que “es importante cuidarse mucho”.

Bullrich señaló que lo que diga Juan Grabois y su espacio político no le importa porque "son chorros" NIcolas Suarez

Más allá de su evaluación, la ministra señaló la importancia de esperar el veredicto de la Justicia. “La decisión finalmente, y esa es la diferencia con el kirchnerismo, es que nosotros dejamos la evaluación de si es un delito, o no, lo haga la Justicia siempre, en todos los casos”, aseguró.

También señaló la intencionalidad política de la presentación judicial hecha por el candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois. “Metió una causa que ya existía en el 2021. Lo hizo de propaganda política. Porque si había una causa del 2021, ¿por qué no dejó que siguiera? Lo metió como si fuera un volante político para jorobar a la Libertad Avanza", indicó.

De cara a los siguientes pasos del diputado liberal y su defensa pública respecto a su vinculación con Fred Machado, la excandidato presidencial contó que Espert el lunes “va a seguir explicando”. Además, incluyó a Pro y señaló el camino que cree conveniente recorrer en adelante: “Si hay algo que nosotros tenemos que hacer desde LLA y de Pro es hablarle a la gente y darle a la sociedad todas las explicaciones que necesita".