Milei cantó, firmó autógrafos y agradeció a sus votantes en Córdoba

CÓRDOBA.- Javier Milei inauguró en Córdoba su “tour de la gratitud”. Fue una muestra de la importancia que los libertarios le dan a Córdoba y un agradecimiento a la victoria que le otorgaron sus votantes en las últimas elecciones nacionales. Milei cantó, saludó, firmó autógrafos y agradeció “por el acompañamiento en las urnas”.

Milei había iniciado y terminado en Córdoba la campaña electoral en octubre.

Javier Milei, Karina Milei y Gabriel Bornoroni Mario Sar

En una camioneta negra cerrada, Milei -con su tradicional campera de cuero negra pese a los 35 grados de temperatura- atravesó unos cientos de metros entre la gente que lo saludaba y lo vivaba, muchos con banderas violetas.

Después caminó en medio de cámaras, micrófonos y militantes -rodeado de personal de seguridad que le iba abriendo espacio- hasta subirse a la caja del vehículo.

Iñaki Guitiérrez, con simpatizantes Mario Sar

Ratificó que profundizará las reformas de segunda generación y subrayó que en las urnas la gente decidió que la Argentina “avance” con lo cual seguirá con su programa.

Acompañaron al Presidente su hermana Karina Milei (quien no se separó de su lado) y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Por supuesto, lo recibieron los diputados cordobeses libertarios y sus aliados, encabezados por Gabriel Bornoroni y el electo Gonzalo Roca, impulsado por la Secretaria General de la Presidencia para el Consejo de la Magistratura.

También estuvieron la diputada Lilia Lemoine, quien usó la camiseta de Estudiantes de La Plata y el cineasta Santiago Oria. El “tour de la gratitud” es un “recorrido federal”, según explican desde el partido.

Javier Milei en Córdoba Mario Sar

En la provincia La Libertad Avanza (LLA) sacó 42,35% de los votos en las legislativas y se llevó cinco bancas imponiéndose con comodidad a Provincias Unidas, cuya lista lideraba Juan Schiaretti (28,32%, tres diputados). Con una banca quedó Natalia de la Sota (8,75%) quien ingresó al Congreso por su espacio Defendamos Córdoba.

Karina Milei, en Córdoba Mario Sar

Milei repitió la fórmula de su anterior visita a la ciudad: llegó al aeropuerto Taravella a las 17:15, hizo una parada en el hotel Quinto Centenario a donde se reunió con la dirigencia local y dos horas después partió a Nueva Córdoba, la zona elegida para el contacto con sus seguidores.

El operativo de seguridad desplegado en la ciudad por la visita fue importante. El sábado pasado el Presidente estuvo en la provincia, pero en Las Higueras en el sur, para recibir los aviones F16.