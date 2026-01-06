Milei cruzó a Grabois por insultar a un grupo de periodistas y el diputado le respondió: “Se escandaliza por mis modales”

El diputado nacional Juan Grabois insultó y agredió a un grupo de periodistas que lo entrevistaban durante la manifestación frente a la embajada de Estados Unidos, en la ciudad de Buenos Aires, donde se repudiaba la captura de Nicolás Maduro por parte de el gobierno estadounidense. El momento se viralizó en redes y llegó hasta el presidente Javier Milei, quien lo criticó. El dirigente social, sin ánimos de resarcir lo ocurrido, redobló la apuesta y cruzó al mandatario.

El lunes por la tarde, durante la mencionada movilización de sectores de izquierda en la sede diplomática de EE.UU., Grabois se trenzó con un grupo de periodistas que, desde el estudio de televisión, le cuestionaron su presencia en la marcha. Tras unos minutos de intercambio, Grabois elevó el tono de la conversación con una serie de exabruptos e insultos hacia los entrevistadores.

Nunca nos olvidemos que en frente tenemos a este tipo de personajes...

Fin. https://t.co/SSUd9SR4N3 — Javier Milei (@JMilei) January 6, 2026

“Tratemos de no ser tan imbéciles y de no confundir a la gente lo que es un acto de guerra y saqueo de recursos naturales con un acto de defensa de la democracia”, disparó y siguió: “Si quieren estupidizar a la gente, no cuenten conmigo para eso”.

Los periodistas intentaron apaciguar el intercambio, pero le achacaron los insultos: “Sigamos tranquilos. Nos dijiste estúpidos e imbéciles a los presentes, y nosotros no te lo dijimos nunca”.

Enfurecido, Grabois cargó contra el conductor del noticiero: “Vos debés ser muy imbécil, con las boludeces que decís, con no tener la conciencia de cómo cambia la geopolítica y la seguridad latinoamericana con lo que pasó, y haciendo comparaciones estúpidas. Claramente sos un pelotudo (sic)”.

La respuesta en X de Grabois a Milei

El recorte de la discusión de Grabois con los periodistas se viralizó en redes sociales y llegó hasta Javier Milei, quien, alrededor de las 21 de la noche, citó el clip y le dedicó unas palabras a legislador nacional: “Nunca nos olvidemos que en frente tenemos a este tipo de personajes... Fin”.

No obstante, 40 minutos después, Grabois le respondió, también con insultos hacia él y el resto de funcionarios del Gobierno: “El que se dedicó a insultar a medio país ahora se escandaliza por mis modales. Hipócritas. Estoy enfrente tuyo y de tu caterva de hijos de puta (sic), siempre, basura”.