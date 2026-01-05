Manifestantes que apoyan a Maduro protestaron ante la embajada de Estados Unidos, bajo custodia policial

Con la embajada de Estados Unidos protegida por un vallado que impide acercarse, carros hidrantes y efectivos de las policías Federal y de la Ciudad, las columnas de izquierda, sindicales, políticas y de grupos piqueteros marcharon esta tarde desde Plaza Italia, por la avenida Sarmiento, para repudiar la intervención norteamericana en Venezuela y apoyar al detenido Nicolás Maduro.

El Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, el Nuevo Más, la agrupación kicillofista Patria y Futuro, las dos CTA y Patria Grande (de Juan Grabois) fueron algunas de las organizaciones presentes, según pudo constatar LA NACION en el lugar.

Las columnas de manifestantes cortaron en su totalidad la avenida Sarmiento. “Es de sentido común que un país poderoso no puede entrar a cualquier país, secuestrar a su presidente y llevárselo”, dijo Alejandro “Coco” Garfagnini, de la Tupac Amaru. Compartió columna con Fernando Esteche, en una avanzada hacia la embajada estadounidense.

Marcha de protesta a la Embajada de Estados Unidos. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Inicialmente, las columnas no lograban avanzar más allá del predio ferial de la Sociedad Rural Argentina. A esa altura de la avenida Sarmiento, les cortaron el paso efectivos de la Policía de la Ciudad munidos de escudos y bastones, y los secunda otro cordón de efectivos, con chalecos celestes.

Tras algunos minutos de tensión, el cordón policial se reubicó y permitió un mayor avance de los manifestantes, que caminaron hasta la esquina de Colombia y Sarmiento, donde se encuentra la embajada estadounidense.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Hugo Godoy y Hugo Yasky, Eduardo Belliboni, Myriam Bregman, Federico Winokur (Nuevo Mas), Silvia Morales (Libres del Sur) y Mónica Schlottahuer, entre otros.

Uno de los cordones policiales montados frente a la embajada de Estados Unidos Rodrigo Néspolo

Al llegar a la esquina de la embajada se leyeron consignas acordadas entre las agrupaciones. Entre ellas, el pedido de “retiro de tropas” estadounidenses de Venezuela, el repudio al “secuestro del presidente Nicolás Maduro” y la exigencia de su liberación “y la de su compañera, Cilia Flores”.

Además, reclamaron “la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos”. Como cierre, desde el sonido armado en una camioneta utilitaria, se pasó el himno argentino y el venezolano, en una versión cantada por el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, junto a una multitud. Hacia las 18.10 comenzó la desconcentración.