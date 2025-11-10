Milei cuestionó a Álvarez Agis, que propuso un impuesto a la extracción de efectivo

El presidente Javier Milei apuntó este lunes contra el economista Emmanuel Álvarez Agis luego de que el exviceministro de Economía propusiera la creación de un impuesto a la extracción de efectivo. El cruce se produjo a través de la red social X, donde el mandatario compartió un video con las declaraciones del economista y lo acompañó con una dura crítica: “Kirchnerista = ladrón”.

“El que fue viceministro de economía de [Axel] Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero", acusó, junto a las imágenes de la entrevista en la que Álvares Agis sugirió su propuesta.

En un recorte de su paso por El Destape, Álvarez Agis plantea su teoría sobre un posible “impuesto al efectivo”, que, según explicó, podría incentivar la formalización del comercio. “Voy al cajero, pongo $1000 y salen $900”, resumió el economista para ejemplificar su idea.

El posteo inicial que compartió Milei pertenece al actual presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, quien criticó a la oposición y aseguró que “los kukas” quieren implementar un impuesto al efectivo.

“Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está. Fracasaron. No sirven para nada”, consideró.

Noticia en desarrollo