Milei cuestionó a Álvarez Agis, que propuso un impuesto a la extracción de efectivo
El Presidente se refirió a una propuesta del economista y exviceministro de Economía del gobernador Axel Kicillof; “Jamás piensan en achicar el gasto”, acusó
- 2 minutos de lectura'
El presidente Javier Milei apuntó este lunes contra el economista Emmanuel Álvarez Agis luego de que el exviceministro de Economía propusiera la creación de un impuesto a la extracción de efectivo. El cruce se produjo a través de la red social X, donde el mandatario compartió un video con las declaraciones del economista y lo acompañó con una dura crítica: “Kirchnerista = ladrón”.
“El que fue viceministro de economía de [Axel] Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero", acusó, junto a las imágenes de la entrevista en la que Álvares Agis sugirió su propuesta.
KIRCHNERISTA = LADRÓN— Javier Milei (@JMilei) November 10, 2025
El que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo.
Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en como recaudar más para ser ellos quienes deciden cuanto y en que gastar tu dinero. https://t.co/HkYGvOXJ3W
En un recorte de su paso por El Destape, Álvarez Agis plantea su teoría sobre un posible “impuesto al efectivo”, que, según explicó, podría incentivar la formalización del comercio. “Voy al cajero, pongo $1000 y salen $900”, resumió el economista para ejemplificar su idea.
El posteo inicial que compartió Milei pertenece al actual presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, quien criticó a la oposición y aseguró que “los kukas” quieren implementar un impuesto al efectivo.
“Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está. Fracasaron. No sirven para nada”, consideró.
Noticia en desarrollo
