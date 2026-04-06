Milei dio su postura sobre la eutanasia, tras el caso de la joven española Noelia Castillo

El Presidente Javier Milei fijó su postura sobre la eutanasia, a raíz del caso Noelia Castillo, la joven española de 25 años que decidió poner fin a su vida tras una serie de padecimientos físicos y mentales y una larga batalla legal.

Luego de su participación en Madrid Economic Forum y del encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox, el mandatario manifestó su rechazo personal a la práctica, al definir la vida como “un regalo” que debe ser honrado diariamente, en declaraciones ofrecidas al diario español El Debate.

“En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que además debemos honrarlo. Es un motivo de alegría que cada día nos levantemos y podamos vivir. No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta, por decirlo de alguna manera. Si usted me pregunta a mí, yo estoy en contra de la eutanasia. Digamos, esa es mi posición”, argumentó.

El Presidente dijo que, en lo personal, se opone a la práctica, porque “la vida es un regalo” LUIS ROBAYO - AFP

Sin embargo, Milei, si bien aseguró que intentaría disuadir a quien tomara esa determinación, subrayó que no se inmiscuiría en las resoluciones privadas de los individuos.

“Si yo quisiera a alguien que se quiere suicidar o llámalo como quieras, mi recomendación es que no lo haga. Yo no lo haría. Yo le recomendaría que no lo haga. Y si usted lo quiere hacer, yo estaría dispuesto a hablar con usted para tratar de convencerle de que no lo haga. Pero la decisión final es suya. Es decir, yo no me meto en las decisiones de la gente”.

La historia de Noelia Castillo Ramos es en un símbolo del debate sobre el derecho a una muerte digna en Europa, no solo por la complejidad médica de su situación, sino también por la resistencia judicial impulsada por su propio entorno.

El origen de la historia se remonta a octubre de 2022, cuando la joven, tras haber sido víctima de una agresión sexual múltiple, el 4 de octubre de 2022 se intentó quitar la vida. A partir de ese momento, su vida cambió por completo.

El proceso de muerte duró 15 minutos (Fuente: Antena 3)

Como consecuencia de la caída, sufrió una lesión medular irreversible que derivó en una paraplejia total. La imposibilidad de moverse de la cintura hacia abajo, sumada a dolores crónicos e incontinencia, configuró un cuadro que, según evaluaciones médicas, no tenía posibilidad de mejora.

Situación de la eutanasia en la Argentina

Pese al avance de proyectos para legalizar la muerte asistida y al creciente respaldo social en casos clínicos extremos, el debate en el país sigue abierto.

Quienes se oponen argumentan que la prioridad debe ser el fortalecimiento de los cuidados paliativos. En 2022, tras la difusión de varios proyectos de muerte asistida en la Argentina, el Arzobispado de Buenos Aires y la Conferencia Episcopal Argentina emitieron un comunicado donde citaron al Papa Francisco.

El debate sobre la eutanasia en el país sigue abierto. CARTV - CARTV

En él sostuvieron que la eutanasia es una ‘derrota para todos’ y que la verdadera respuesta ante el sufrimiento es el acompañamiento sin rendición.

Hasta fines del año pasado, había en la Argentina cuatro proyectos con estado parlamentario: tres en Diputados –uno de Miguel Ángel Pichetto, otro de Carolina Gaillard y el de Gabriela Estévez– y uno en el Senado, de Mariana Juri. Hasta el momento no avanzó ninguno.