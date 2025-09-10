Milei felicitó a Luis Caputo por el nuevo dato de inflación

El presidente Javier Milei felicitó este miércoles al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el Indec diera a conocer el nuevo dato de inflación, que fue de 1,9% en agosto.

“De nuevo la inflación debajo del 2%. Grande @LuisCaputoAR...!!! VLLC! PD: y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”, escribió el Presidente en X.

El valor de agosto fue menor al que esperaba el mercado y, además, no hubo un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y principios del mes pasado. Caputo usó sus redes sociales para celebrar que la inflación mensual se mantuvo debajo del 2% “por cuarto mes consecutivo”.

“Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron cuatro meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual”, señaló.

De nuevo la inflación debajo del 2%.

Grande @LuisCaputoAR ...!!!

VLLC!



PD: y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero. pic.twitter.com/lfB634FX6j — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2025

También sostuvo que la variación interanual fue de 33,6%, “registrándose dieciséis meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior”. “Esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018″, sumó.

El ministro detalló que la inflación acumulada en los primeros ocho meses del año fue de 19,5%, “la menor para este período del año desde 2020″, y que la media móvil de seis meses de la inflación general se ubicó en 2,2% y “fue la más baja desde septiembre de 2020″.

Inflación Agosto: 1,9%



✅ El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo. Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual.



✅ La… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2025

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también celebró el dato: “La inflación de agosto fue de 1,9%: este es el cuarto mes consecutivo donde la misma se ubica por debajo del 2%. La inflación está cada vez más cerca de ser sólo un mal recuerdo del pasado. Fin”.

“La interanual en 33% pero, quizás menos evidente, la inflación de los últimos 4 meses anualizada está en 22,7%. Falta mucho, pero Argentina se va normalizando paso a paso. Felicitaciones Ministro @LuisCaputoAR. Felicitaciones Presidente @JMilei. VLLC!”, escribió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, publicó: "En un año la inflación interanual bajó de 209% a 33%. Son 176 puntos menos en 12 meses. Eliminar la inflación es un mandato popular irrenunciable...“.

La interanual en 33% pero, quizás menos evidente, la inflación de los últimos 4 meses anualizada está en 22,7%. Falta mucho pero Argentina se va normalizando paso a paso. Felicitaciones Ministro @LuisCaputoAR. Felicitaciones Presidente @JMilei. VLLC! https://t.co/gE6NaCwKkz — Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 10, 2025

“Hay quienes sueñan con quebrar el superávit fiscal para que vuelva la inflación que ellos mismos generaron. Pasar de la estabilización macroeconómica a la recuperación microeconómica lleva tiempo. El camino es duro y difícil, que todos debemos comprender y empatizar”, aseguró el diputado nacional de Pro Gerardo Milman.

El diputado radical Martín Tetaz brindó una postura más crítica. “Por los errores en la política monetaria del gobierno se acelera la inflación núcleo y se frena la actividad. El equilibrio fiscal y el freno a la emisión para financiar al Tesoro garantiza que el proceso de desinflación continúe, pero tendremos estabilización con recesión. Es fundamental aprobar en el Congreso un presupuesto equilibrado y sacarle la política monetaria al ejecutivo para siempre; solo con un Banco Central independiente, la estabilidad no dependerá del resultado de una elección”, expresó en X.

Hay quienes sueñan con quebrar el superávit fiscal para que vuelva la inflación que ellos mismos generaron.



Pasar de la estabilización macroeconómica a la recuperación microeconómica lleva tiempo. El camino es duro y difícil, que todos debemos comprender y empatizar @JMilei pic.twitter.com/CroDeI1eSO — Gerardo Milman (@gmilman) September 10, 2025

“1,9% en agosto. La inflación dejó de ser el monstruo que se comía todo”, tuiteó el diputado nacional de La Libertad Avanza Santiago Santurio.

“1,9%: Cuarto mes consecutivo de una inflación por debajo del 2%. Gran noticia. Siempre hay que acordarse de donde veníamos y no desperdiciar todo el esfuerzo realizado. A seguir”, aseguró el integrante de la bancada de Pro Damián Arabia.

Su compañera de banca, Sabrina Ajmechet, agregó: “Se acaba de conocer la inflación de agosto: fue del 1.9%. No nos olvidemos ni por un minuto que hace dos años, la inflación de agosto fue del 12,4%. Por supuesto que es muy difícil dejar esa realidad atrás. Y que sea difícil, y costoso, no es contradictorio con que sea lo que necesitamos. Pronto vamos a estar bien. Necesitamos recuperarnos de 20 años de populismo y vaya si sabemos lo jodido que es”.