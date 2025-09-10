La Cámara de Casación despejó el camino para abrir el celular de Juan Grabois

La Cámara de Casación despejó ayer el camino para la apertura del teléfono de Juan Grabois al rechazar los pedidos de nulidad presentados por su defensa en la causa que investiga la ocupación del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, realizada por él y otros dirigentes de su espacio, en junio de este año.

Aquel día, el ahora candidato a diputado nacional por Fuerza Patria fue detenido y su teléfono celular, secuestrado. Todo ocurrió en medio de forcejeos entre los manifestantes y la Policía, que llegó para desactivar la ocupación.

Detuvieron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón Santiago Filipuzzi - LA NACION

Grabois fue denunciado por el Ministerio de Capital Humano, que también es querellante en el expediente. El fiscal del caso, Carlos Rívolo, ordenó la apertura del celular de Grabois para poder analizar su contenido, aunque solo los segmentos que se vinculen con los hechos investigados.

Sin embargo, la medida entró en un compás de espera luego de que el juez Sebastián Ramos sostuviera que antes era necesario avanzar con los pedidos de nulidad de Grabois, a lo que Rívolo se opuso.

El fiscal sostuvo que no era necesario tener “paralizada” la causa y que, mientras se resolvían los planteos en otras instancias, podía avanzarse con la copia forense del aparato.

Tanto la Cámara Federal como la Casación −esta última, ayer− desestimaron los argumentos del dirigente social.

La Sala III del máximo tribunal penal −integrada por Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky− validó el desarrollo del caso al declarar inadmisible el recurso de Grabois.

En los escritos presentados ante la Justicia, por los que pidió la nulidad de la causa, el exprecandidato a presidente descartó su rol de organizador en la ocupación, cuestionó su detención −motivada por cuestiones políticas, dijo− y pidió la devolución de su celular.

Toma del Instituto Perón. Pilar Camacho - LA NACION

Entre otros motivos, alegó que era un dirigente opositor y que en su calidad de abogado representaba a damnificados en otros procesos.

En uno de sus dos pronunciamientos, desfavorables para el dirigente social, la Sala I de la Cámara Federal respaldó el accionar de la Policía el día de los hechos.

“La actitud violenta adoptada por Grabois al momento en que el personal policial le solicitó que abandonara el edificio ocupado fue la razón objetiva que justificó su detención, previo a la autorización judicial pertinente, la que se recabó inmediatamente después”, dice una resolución, firmada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Respecto a la devolución del celular, los jueces sostuvieron que la información personal almacenada allí no era razón suficiente para no poner en marcha “un peritaje tendiente a aportar −única y exclusivamente− elementos relacionados a los sucesos investigados".

El patio del Instituto Santiago Filipuzzi - LA NACION

Por su participación en la ocupación del Instituto, el pasado 7 de junio, al dirigente social se lo investiga por daños agravados, explicaron fuentes judiciales.

El día de los hechos, Grabois, que lideró la avanzada, explicó que la medida adoptada no era más que una “permanencia pacífica” que se desplegaría por “tiempo indeterminado”, en respuesta a una posible venta del edificio, que es patrimonio histórico de la ciudad.

El Gobierno había anunciado el cierre del Instituto Perón meses antes, en mayo, por lo que el edificio se encontraba cerrado. El ingreso de los ocupantes se hizo a través de una casona contigua, donde funciona un café que está conectado internamente.

Grabois lideró una asamblea Santiago Filipuzzi - LA NACION

Se vivieron momentos de tensión cuando la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad intervinieron para desalojar el instituto. Hubo discusiones y forcejeos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que aplacaron la escalada con gas pimienta.

De la medida de fuerza participaron unas 100 personas. Entre los dirigentes que se sumaron a la protesta estuvieron los diputados nacionales Itai Hagman y Natalia Zaracho y la legisladora kirchnerista Victoria Freire.