Milei y Macri, en Olivos

El Gobierno recibió el anuncio de un auxilio providencial de Estados Unidos, que consiste, en términos muy generales porque no hay especificaciones, en un intercambio de monedas bajo la forma de un rescate por US$20.000 millones y en la posibilidad de que el Tesoro estadounidense, es decir el Ministerio de Economía de EE.UU., compre bonos de la deuda argentina e, inclusive, que el estado argentino emita bonos para ser comprados exclusivamente por el Tesoro norteamericano.

Existía el temor de que el Gobierno se gastase todos sus dólares defendiendo la paridad del dólar y sacrificara el crédito del país. Es decir, que empezara a haber una perspectiva de un default. En consecuencia, se produjo la suba del Riesgo País. Dicho indicador, tras la comunicación de Scott Bessent -secretario del Tesoro-, se derrumbó y se recuperó la confianza en que la Argentina honraría su deuda. Duró entre el lunes, cuando se hizo el anuncio, hasta el miércoles. El jueves y el viernes, curiosamente, comenzó a subir de nuevo el Riesgo País. Pasó de 900 puntos a 1124. ¿Por qué, si hubo un anuncio tan contundente por parte de Estados Unidos, este índice está una vez más al alza?

Primera conjetura: todavía no se conocen las condiciones que va a fijar Estados Unidos para realizar ese rescate. Por lo tanto, existe inquietud respecto de que el Gobierno pueda cumplir con esos requisitos. Hay otra razón. Muchos observadores de la vida pública argentina creen que el problema que llevó a esta crisis, y que puso a nuestro país al borde del abismo el viernes anterior al anuncio de Bessent, no radica solo en las decisiones económicas del Gobierno. Debajo de ello hay una falta de solidez política. Esa fragilidad plantea una enorme interrogante respecto de la movilidad de la política económica.

Es por ello que empieza a haber preguntas referidas a la política, a la posibilidad de que el Ejecutivo cree por primera vez una trama de aliados que le permita al mismo tiempo revertir los atisbos de ingobernabilidad que aparecen en el Congreso. En este horizonte, se recorta una incógnita particular: ¿Dónde está Mauricio Macri en este juego, a quien muchos ven como el principal aliado del Presidente desde que se lanzó al balotaje contra Sergio Massa?

Quienes se hacen esta pregunta se detuvieron con mucha atención en un posteo de Guillermo Francos del jueves pasado. El jefe de Gabinete habló de su participación en un festejo de Arabia Saudita en el hotel Four Seasons del barrio porteño de Retiro. Entre las imágenes que compartió el funcionario, aparece una imagen suya junto a Macri. A partir de esa fotografía, muchos reflexionaron: ¿Acá empezó algo? ¿Se responde la pregunta de dónde está Macri?. En realidad, algo había empezado el día anterior.

Macri y Francos durante su encuentro en el Hotel Four Seasons de Retiro

El miércoles por la mañana, Macri recibió por WhatsApp un mensaje desde la ciudad de Nueva York del presidente Javier Milei. Lo saludó, como siempre, con un “Hola, presi”, y le agradeció por sus declaraciones en toda la secuencia crítica que había vivido el Gobierno en materia financiera y cambiaria durante la semana anterior.

Ahora la incógnita recaía en cuándo se iban a volver a ver las caras en esta trayectoria de aproximación. Sin embargo, la respuesta es que ya se vieron. El sábado a la mañana, Macri visitó Olivos y tuvo una reunión allí con el jefe de Estado. Se trata de un dato importante: hacía un año que no se comunicaban y además, el mercado está mirando con detenimiento qué capacidad tiene Milei para entender que tiene un déficit político en su gestión.

¿Qué perspectiva se abre a partir de este encuentro? No hay certezas. Es todo preliminar. ¿Qué nivel de apertura está dispuesto a hacer Milei dentro de su propio gobierno hacia Macri, el Pro y otros actores? ¿Qué condiciones pondría Macri en un acuerdo?

Milei, Macri y Bullrich, en el hotel Libertador en 2023

Macri fue o muy generoso o muy desprevenido con Javier Milei. La primera reunión de todas entre ambos fue en Acassuso, en la casa del líder del Pro, de la que participó también Patricia Bullrich y donde el Pro le ofreció a Milei su apoyo para la batalla final contra Sergio Massa en el balotaje de 2023. Allí no se fijaron condiciones, no hubo un pliego previo a ese acuerdo. Pero hubo una segunda estación en aquel tren: la Ley Bases. El Pro apoyó de manera incondicional al Gobierno para que pueda sacar esa iniciativa en el Congreso. Y tampoco hubo ninguna condición.

Entonces, ¿cambiará eso con un nuevo acuerdo y los segundos dos años del gobierno de Milei se transitarán en una alianza más amplia que la de su propio partido? Todavía no hay una respuesta. No está claro cómo interpretó Milei el problema económico que tuvo la semana pasada junto al auxilio de EE.UU. ¿Fue un salvataje frente a una catástrofe o una condecoración del amigo americano frente al éxito de su política?

Existe otra fotografía que reviste de importancia política. Allí se los ve al vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; al ministro Luis Caputo; al secretario de Finanzas, Pablo Quirno y a Milei. Es una imagen celebratoria en las instalaciones del Ministerio de Economía. En aquella jornada, el Gobierno había levantado el cepo, una operación riesgosa, complicada y bien hecha. Lograron pasar las aguas de la gran amenaza cambiaria sin percances. Aun cuando la foto era de éxito, observadores políticos y económicos advertían que dicho momento era crucial para la acumulación de reservas, pero en el sentido amplio de la palabra. No solo había que comprar dólares para fortalecer al Banco Central, había también que buscar “reservas políticas”. Era una instancia en la que las expectativas de la gente le sonreían al Gobierno y un momento propicio para que convocara aliados que lo dotaran de solidez para ejecutar su programa.

El equipo económico del Gobierno celebrando

Sin embargo, Milei no hizo ninguna de las dos cosas. El Presidente tomó una decisión, obsesionado por la inflación y las elecciones, y pensó que tenía que contener el tipo de cambio y ofrecer un dólar barato. No solo porque mejoraría artificialmente los ingresos y proveería una fiesta que en los años electorales se agradece, sino porque hay una relación directa en la cultura argentina entre el precio del dólar y el comportamiento de los precios. Por ende, tendría el dólar quieto e iría a comprar dólares solo en el piso de la banda cambiaria.

En contra de la opinión de los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los miembros del propio equipo económico, el BCRA renunció entonces a fortalecer sus reservas. En el plano político ocurrió lo mismo. El triunfo respecto de esta operación cambiaria tan exitosa y riesgosa por parte de la administración Milei alentó todavía más la idea de “Milei emperador”, el concepto de que con esta política económica se iniciaba una nueva hegemonía: la de los Milei y principalmente la de Karina Milei.

Luis Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Donald Trump y Gerardo Werthein en Nueva York Presidencia

Con este puntapié, el Gobierno diseñó una estrategia electoral agresiva en la provincia de Buenos Aires y en el interior contra sus propios aliados. Esa rivalidad con los eventuales socios empezó en la ciudad de Buenos Aires y con Jorge Macri. Siguió en Salta, se proyectó sobre los radicales de Córdoba y Mendoza, y en el Pro de Entre Ríos. No obstante, tuvo su máxima expresión en Corrientes, donde plantaron un candidato como Lisandro Almirón para rivalizar con los hermanos Valdés.

Todo esto resultó no solo en que los gobernadores que hubieran podido ser amigos se consideraran agredidos, sino que armaron un club de jefes provinciales, que ejercerá una relación de mucho condicionamiento con el oficialismo. Es el bloque Provincias Unidas, que tiene como centro al gobernador cordobés Martín Llaryora y al santafesino Maximiliano Pullaro. Además resultaron en conflictos con los propios aliados en la Cámara de Diputados. Por eso, los últimos fracasos en el Congreso hay que explicarlos más por la bronca y la decepción de los aliados que por la oposición del kirchnerismo.

Esto está detrás de la crisis de confianza que explica la disparada del dólar, el riesgo en que el Gobierno pone las reservas y la capacidad de la Argentina para pagar su deuda. En este marco se inscribe la operación de emergencia por parte de Donald Trump y Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent Evan Vucci - AP

Un cientista político formado en Europa redondeó una palabra para explicar muchas de las rarezas que están sucediendo hoy en la Argentina: anomalía. ¿Qué es una anomalía para el diccionario de la Real Academia Española (RAE)? La primera acepción dice: “Desviación o discrepancia de una regla o un uso”.

Es posible enumerar varias anomalías de estos días. Por ejemplo, el papel de algunos financistas privados en el arreglo con Estados Unidos. Hay muchos tenedores de bonos que perdieron muchísima plata con la caída en el precio de los bonos y el aumento del riesgo país que ocurrió en las últimas semanas y, eminentemente, en los últimos siete días antes del rescate de Trump.

Entre todos, se recorta la imagen de uno: Robert Citrone, el titular de un fondo multibillonario que se llama “Discovery”. Citrone estuvo en Buenos Aires con Bessent cuando vino para estar al lado del Gobierno durante el levantamiento del cepo en mayo. Arribó en el avión del empresario Leonardo Scatturice, el mismo que tuvo aquel problema -cuya investigación no tiene novedades- cuando entró a Aeroparque y no fue revisado por la Aduana.

Citrone visitó la Argentina cuando se levantó el cepo

Citrone dio una entrevista hace poco tiempo a un programa ligado a finanzas donde dijo lo siguiente: “Viajé a la Argentina por un día. El día de la liberación, Cuando terminaron con los controles de capitales (levantamiento del cepo) y anunciaron el programa del Fondo Monetario. Tuve la oportunidad de estar con el Presidente y con su equipo económico, por algunas horas, antes de que reuniesen con Bessent (...) Ser parte de ese evento, que es tan importante para ese país, y poder influenciar y ser parte de todo eso, es una experiencia muy poderosa”.

Esto es muy interesante porque Citrone, que es bonista, se precia con cierta inocencia política de tener influencias sobre el Gobierno. Ganó, según dicen expertos, 48% en la rentabilidad de su fondo, los bonos argentinos el año pasado, y debe haber tenido un sufrimiento enorme durante esta crisis de deuda y la capacidad de pago de la Argentina.

El empresario nacido en Pensilvania trabajó con Bessent y, además, ambos trabajaron para un megafinancista llamado George Soros, la bestia negra de Trump y, probablemente, también de Milei. Él dice que influye en el Gobierno, pero entonces, ¿cuánto tiene que ver en el rescate del amigo Bessent y cuánto habrá estado motivado para favorecer? Seguramente quiere apoyar a un experimento ideológico que aplauden muchos financistas, que es el de Milei. Y ¿cuánto habrá tenido que ver con la posibilidad de mejorar el valor de su activo, que se había deteriorado tanto con la crisis?

El multimillonario George Soros Captura Bloomberg Television

Hay que decir que Citrone es un antiguo conocido de “Toto” Caputo, quien conoce a la perfección el sistema financiero americano. Es decir, no hay que vincularlo solo con Scatturice, quien está altamente ligado al “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo.

Lo que vemos es una anomalía de falta de nitidez sobre dónde pasa la línea entre lo público y lo privado, en lo financiero, en el manejo de la información y en esta operación de rescate.

No se saben las condiciones por las cuales se dio la plata. Uno, si fuera americano, plantearía que hay una anomalía de parte de su gobierno, y muchos lo señalan. Se hizo un anuncio y todavía no se saben las condiciones. Es más, Bessent dijo que antes deben ganar las elecciones. Se supone, por un problema de sentido común y porque hubo mucha comunicación entre los técnicos del FMI y los del Tesoro durante el fin de semana anterior, que entre las condiciones que va a tener este paquete financiero están las condiciones que le puso el Fondo al gobierno de Milei y que se resistió a cumplir. Por ejemplo, la liberación real del tipo de cambio, es decir, cancelar el sistema de bandas -que el mercado sospechaba que iba a pasar por falta de dólares- y, esta vez sí comprar reservas.

El Presidente Javier Milei junto a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Nueva York FMI

Siguiendo con las anomalías y esa distorsión respecto de las normas y los usos, está lo que pasó con las retenciones. Es bastante raro que un país ponga o saque un impuesto por tres días y en este caso es algo peor: porque es una retención. Se trató de recaudar lo que se pudiera recaudar y eliminarlo. Las cerealeras financiaron al Gobierno con US$7000 millones y anotaron todas las operaciones posibles que las llevaban a ese monto. Por lo tanto, se ahorraron las retenciones de operaciones que van a venir. Retención es que el productor va a tener que seguir soportando, por eso hay tanta desilusión con Milei y malestar en el campo.

Lo cierto es que el Gobierno consiguió US$7000 millones de las cerealeras que piensan esto no como una operación impositiva, sino como una operación de financiamiento. Ellas le pidieron a los bancos y se lo dieron al Gobierno, pero se lo cobraron. Los expertos dicen que las cerealeras se cobraron alrededor de entre 1000 y 1500 millones de dólares.

El anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la eliminación temporal de las retenciones a los cultivos

Yo me pregunto: ¿es razonable pagar 1000 a 1500 millones de dólares para obtener 7000 millones? ¿Es más caro o más barato de lo que Néstor Kirchner le pagaba a Hugo Chávez, que ya era escandaloso? Es una pregunta sobre la calidad de esta operación, que siempre es baja, como todas las operaciones que se hacen en medio de una emergencia para poder llegar a la noche.

Las cerealeras entregaron los dólares, recibieron los pesos y salieron a comprar dólares en el mercado contado con liquidación, con lo cual ese mercado se disparó y dio lugar a una gran novedad para todo el programa de Milei: un gran éxito del Presidente y de Luis Caputo había sido terminar con la brecha y el programa iba hacia una unificación cambiaria que la finalice, pero se repuso.

El Gobierno, para eliminar la brecha, empezó por una nueva anomalía. Le impidieron que compren dólares en el mercado oficial y lo vendan en el mercado de contado con liquidación a un grupo de gente, casi con nombre y apellido. No alcanzó, entonces el viernes, en medio de la rueda, cambió la norma e impusieron que todos aquellos que compren irrestrictamente en el mercado del dólar oficial no podrán vender en el mercado del contado con liquidación.

Liquidacion de divisas en septiembre Gza. Grassi

Una nueva anomalía es que el Gobierno cambie reglas, retroceda respecto de medidas que se habían adoptado y las corrija y, además, que lo haga en medio del juego y no después de que cierre el mercado.

Ahora vemos otra anomalía, pero que ya es más grave: el Gobierno tiene que demostrar capacidad de operación en el Congreso. Es lo que también le piden los que le están prestando la plata o dando la garantía en Estados Unidos. Quieren ver qué capacidad política tiene y hay una prueba de fuego: el tratamiento del Presupuesto.

En medio de la campaña electoral, a un gobierno que se enfrentó a los gobernadores amigos es poco lo que se le puede pedir en el Congreso. Pero ahora se agregó otro problema, que es que la oposición, sobre todo la peronista, está pidiendo el desplazamiento nada menos que del presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, José Luis Espert, o sea, la que se tiene que reunir para tratar el Presupuesto. El diputado libertario está siendo señalado desde el año 2019 porque ha tenido una relación muy estrecha, amigable y probablemente de apoyo con un financista del sur, originario de Chubut, que se llama Fred Machado. El propio Espert reconoció que le prestaba el avión y hasta una camioneta blindada.

Machado tiene una condena en la Argentina por narcotráfico y es investigado por Estados Unidos, a raíz de que en determinado momento, en un pueblito cercano a Texas, un grupo de periodistas vio que había más aviones de los que tendría que haber por el movimiento aéreo de ese pueblo y se descubrió que eran muchos aviones ligados al tráfico de drogas, entre los cuales algunos pertenecían a él.

José Luis Espert, Javier y Karina Milei X

Ahora apareció una denuncia del peronismo, formulada por Juan Grabois, en la que se sostiene que en la causa americana hay un papel en el que Espert figura como depositario de US$200.000 de parte de Fred Machado.

Espert sostiene que esta es una campaña “sucia” del kirchnerismo. En esos términos, explicó lo de la camioneta pero no lo de los US$200.000, lo que significa un tema de extraordinaria gravedad política para el Gobierno. Ahora se transforma en un riesgo enorme reunir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la oposición que lo va a estar señalando por presuntas vinculaciones con un narcotraficante.

Además, Espert es el primero de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que está conmovida por el crimen de las tres chicas asesinadas y descuartizadas en Florencio Varela.

Entonces, aparece el caso de Espert en un contexto muy poco conveniente, sobre todo por el estado de conmoción de la opinión pública. Así, aparece una pregunta, por una gran anomalía, que uno tiene mucho miedo de hacerse y mucho más de contestar: ¿Cuál es la proximidad que tiene el narco con la política en la Argentina?

El documento que presentó Juan Grabois contra José Luis Espert

Más anomalías. El Presidente estuvo en Tierra del Fuego e hizo un acto de campaña en una empresa privada: Newsan, que es una ensambladora de electrónicos, sobre todo de celulares, que trae las partes desde Asia -de China- y los arma en la provincia con una cantidad de ventajas impositivas extraordinarias, que no son solamente la exención de impuestos, sino también de los aranceles que pesan sobre los competidores.

Milei, que en su momento dijo que el régimen de Tierra del Fuego era una agresión para los argentinos de bien, pero este lunes explicó que el régimen debería ser el modelo a seguir por los beneficios que tiene expansivamente. Pareciera que no entiende en qué consiste porque no se trata de exención impositiva solo para ensambladores sino también una carga impositiva para quienes compiten. Es el Estado dotando a una empresa de plusvalía.

Para Milei ese régimen está bien, pero eso no es una anomalía. Lo interesante está en el texto que firmó la Argentina con el FMI: “Desde una perspectiva de equidad, la alta dependencia de los impuestos indirectos que representan a más de la mitad de todos los impuestos, reduce la progresividad, y las exenciones fiscales (incluso para apoyar la producción en regiones como Tierra del Fuego) también contribuyen a las desigualdades”. Esto quiere decir que en la Argentina hay una cantidad de distorsiones que deben ser eliminadas para que haya equidad fiscal y progresividad, y entre ellas está el régimen de Tierra del Fuego.

Milei en la fábrica de celulares Newsan en Tierra del Fuego, Ushuaia LA NACION

Habrá que ver si el desmantelamiento de este régimen no es una condición que pone Estados Unidos para los US$20.000 millones y la compra de bonos. También habrá que ver si en esas condiciones no está el régimen de propiedad intelectual, es decir, el tema de las patentes medicinales, que está en discusión hace meses y afecta sobre todo a la industria farmacéutica.

Todo esto nos muestra una cantidad de decisiones bastante incomprensibles y de declaraciones incoherentes que pueden estar detrás de la explicación de por qué no alcanzó con el anuncio de Bessent. Y sobrevuela la pregunta que planteó hasta el propio titular del Tesoro: ¿Qué va a pasar con las elecciones del 26 de octubre?

Ahora no importa mirar encuestas de candidatos sino aquellas que nos indiquen cuál es la dinámica de la opinión pública.

El encuestador Hugo Haime preguntó cómo mejoró la situación económica del hogar desde que empezó el gobierno de Milei y solo un 20% respondió que mejoró “mucho o bastante”. Mientras que un 79% dijo “poco o nada”. Pero lo alarmante radica en que, según los números, el “mucho o bastante” está bajando y el “poco o nada” está subiendo.

Una encuesta reveló cuánto cambió la situación económica en el hogar desde que empezó el gobierno de Milei

Esto tiene que ver con las expectativas, que son muy importantes porque los gobiernos reúnen a políticos alrededor de sí y consiguen aliados según las expectativas de poder que generan en la sociedad. El que adhiere a Milei no mira al Presidente sino a la gente que puede estar a favor o en contra de él. Macri también, mira el encanto del jefe de Estado y lo que genera en el sistema.

Según otra encuesta de Hugo Haime, sobre las expectativas de acá a un año, los que consideran que la Argentina va a estar mejor pasaron del 40% en marzo al 34% en septiembre. Y sube que va a estar peor.

El contraste entre el índice de Confianza en el Gobierno y el resultado de las elecciones

Esto hace juego con el dato que publicó la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) del Índice de Confianza en el Gobierno, el cual volvió a caer: cayó un 8,2%. En términos muy groseros, Milei está un 31% peor de lo que estaba Macri en este momento y 23% por encima de Alberto Fernández, que perdió las elecciones de 2021.

También hay un gráfico de Fernando Marull, que consiste en una rareza respecto a una correlación entre el Índice de Confianza en el Gobierno realizado por la UTDT y lo que saca el oficialismo de turno en una elección. Entonces, esa coincidencia nos muestra que Mauricio Macri sacó 43% en las elecciones de 2017 y el índice estaba en 45%.

La evolución del Índice de Confianza en el Gobierno desde diciembre de 2015 a hoy

Según este Índice de Confianza, ¿cuánto sacaría Milei si la elección fuera hoy y si creemos en la magia de esta correlación? 39%. Sería un buen desempeño electoral. Puede ganar con ese número. Pero no son los comicios que esperaban desde el mercado, que pensaba buena parte de la sociedad y que pronosticaba el Gobierno, que anticipa un porcentaje entre el 42 y el 45%. Es un resultado muy ajustado para los desafíos que le deparan al oficialismo, y más aún si es necesario comprar reservas y liberar el tipo de cambio, o sea si el dólar va a estar más caro.

Lo que importa es cómo sigue esta curva en estas próximas cuatro semanas. Es una pregunta que no tiene que ver solo con la calidad de la economía sino como sigue la curva política.