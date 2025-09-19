Milei le atribuyó a Schiaretti una propuesta para subir el gasto público y el cordobés le contestó con críticas

CÓRDOBA.-El presidente Javier Milei, en visita electoral en Córdoba, criticó al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, a quien le atribuyó una propuesta para aumentar el gasto público.

El exgobernador le salió al cruce en las redes: “Miente descaradamente”.

El Presidente le endilgó al cordobés un plan que “implica elevar el déficit fiscal en siete puntos”.

“¿Con qué lo vamos a financiar?”, se preguntó el Presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba, y advirtió que una medida así “implicaría llevar el IVA al 42 por ciento”.

Schiaretti le salió al cruce y planteó que propone una reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal. "Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil".

El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal.



1.Reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal:

Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial,… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 19, 2025

“Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos”, añadió.

Milei preguntó a Schiaretti “¿con qué dinero lo vamos a financiar: ¿con emisión monetaria o endeudamiento?”,

Schiaretti propuso luchar contra la evasión impositiva. “Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores".

Schiaretti indicó que hay que ir a “equilibrio fiscal con equilibrio social: El equilibrio fiscal hecho “a los hachazos”, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables. Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años: además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar".