Milei le respondió a García Cuerva luego de que hablara de “terrorismo de las redes” en el Tedeum

El presidente Javier Milei le respondió este martes al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien habló en el Tedeum por el 25 de Mayo de un “terrorismo de las redes” que interfieren en los vínculos sociales. “Me parece que la palabra es un poco exagerada”, sostuvo el libertario.

El mandatario sin embargo aseguró que no se sintió atacado por las frases de García Cuerva. “No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece súper valioso. Lo hace desde su posición y es entendible. Me parece interesante que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación. La discusión entre quienes queremos el cambio y los que no es fuerte”, marcó.

Fue así que discrepó del hecho de que en la redes se haga “terrorismo”, como marcó el religioso. “Si pasea por Twitter y ve al lógica, no es la forma en la que la gente se vincula [en la realidad]. Uno tiene que entenderla y asimilarla; si no le gusta, se baja de la red. No es tan problemático”.

Luego agregó: “No me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo, el terrorismo es gente poniendo bombas, cuando el Estado persigue a las personas, la palabra es un poco fuerte, me parece que la palabra es un poco exagerada, pero es expresar una opinión. Lo más complicado son las cosas que se hacen en el Estado y no las redes”.

Por otro lado, el Presidente consideró: “[García Cuerva] ha dado una opinión válida dentro un encuadre de las sagradas escrituras. Entiendo que uno enfrenta restricciones a la hora de estar en la silla eléctrica que uno no conoce. La Argentina tiene una lógica destructiva en algunos aspectos”.

Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada junto a su hermana Karina, la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Salud, Mario Lugones LUIS ROBAYO - AFP

En diálogo con radio Mitre, mostró diferencias con la postura del arzobispo porteño: “El camino no es solo avanzar en las ideas de la libertad sino combatir ataques de quienes no quieren que las cosas cambien. Esto no es para desesperarse, es normal, hicimos un cambio de 180 grados”.

Las declaraciones de Milei llegan luego de que desde el Gobierno evitaran responderle a García Cuerva, tal como publicó LA NACION. “El discurso fue bueno. Con la Iglesia está todo bien”, afirmaron cerca del Presidente minutos después de culminada la ceremonia religiosa.

“Fue un discurso componedor, ante todo. Crítico, pero sin espacio para interpretaciones fuera de contexto”, sostuvo un secretario de Estado con injerencia en cuestiones del clero. “Esta es una Iglesia que quiere trabajar y que no está identificada políticamente”, subrayó otra fuente oficial.

Tedeum por el 25 de Mayo

En el inicio de su homilía el lunes en la Catedral Metropolitana, García Cuerva llamó a “refundar el vínculo social y político entre los argentinos” y mencionó a quienes desde una pantalla hacen “terrorismo de las redes, descalificando y difamando”.

“Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, afirmó, en alusión al pasaje de Marcos 2:1-12 sobre el relato de Cafarnaúm, un antiguo pueblo de pescadores, donde cuatro hombres acercaron un paralítico a Jesús, quien mediante un milagro le devolvió la capacidad de andar. “Hoy también muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades, en su dignidad”, señaló.

Tedeum en la Catedral, saluido del presidente Milei y el arzobispo Garcia Cuerva captura

En un mensaje político, remarcó: “Una empresa tan difícil y arriesgada solo fue posible porque se pusieron de acuerdo, porque dejaron de lado por un rato sus diferencias (...) En términos políticos: acordaron, consensuaron; se plantearon una tarea común pensando en los más frágiles”.

Frente a la atenta mirada del Presidente, el arzobispo continuó: “Los violentos de hoy no tienen que detener a los hombres y mujeres que en nuestra Argentina quieren dar una mano y hacer algo por la Patria con esfuerzo silencioso y paciente”.

“La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación", cerró.

Visita del Papa

En otro tramo de la entrevista, Milei confirmó las gestiones de Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, para que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre en el marco de una gira que haría el Sumo Pontífice por América Latina.

“Es altamente probable, salvo alguna desgracia. Quirno permitió cerrar posiciones para tenerlo en el mes de noviembre en la Argentina”, se limitó a decir el Presidente.

javier milei y el papa leon XIV vatican media

Aunque no hay data confirmada en el Vaticano, el Papa León XIV ya tiene decidido hacer un viaje a la Argentina, según publicó LA NACION, como parte de una gira más amplia que incluirá Perú y Uruguay.

El primer papa agustino cumplirá, así, esa deuda pendiente que dejó su predecesor, el argentino papa Francisco, quien en sus 12 años de pontificado priorizó en su agenda de viajes no solo las periferias más castigadas del mundo, sino también los países jamás visitados por el sucesor de Pedro.