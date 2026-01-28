El Consejo de Paz de Donald Trump le dio la bienvenida a Argentina y al resto de los países miembros
A través de las redes sociales, el organismo impulsado por los EE.UU. anunció a sus miembros; Argentina quedó exento del pago de los US$1000 millones
El Consejo de Paz, la iniciativa internacional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca posicionarse como un espacio alternativo a los organismos multilaterales tradicionales para la resolución de conflictos armados, oficializó este miércoles la incorporación de sus naciones integrantes. Entre los estados que figuran como miembros fundadores se destaca la Argentina, cuya participación se selló bajo condiciones preferenciales por la estrecha alianza política entre la Casa Rosada y el Salón Oval.
La noticia se confirmó a través de un comunicado en la red social X, donde la entidad dio la bienvenida a los países que integran su estructura inicial. Además de la Argentina, la nómina incluye a Indonesia, Egipto, El Salvador, Hungría, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin y Bulgaria, entre otros.
Según el estatuto del consejo, aquellos países que deseen incorporarse como miembros permanentes deberán pagar una suma de US$1000 millones, tras un período de gracia de tres años. Sin embargo, debido al vínculo personal y estratégico entre Milei y Trump, el gobierno argentino fue exceptuado de dicho pago para asegurar su permanencia definitiva en el organismo.
El Consejo de Paz fue presentado formalmente por Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos. El mandatario norteamericano describió la iniciativa como una herramienta para “garantizar una paz duradera en regiones asoladas por conflictos”, posicionando a este comité como un eje de liderazgo global que pretende operar con mayor agilidad que la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El comité ejecutivo de la organización refleja un círculo de extrema confianza del presidente republicano: está integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio; su yerno, Jared Kushner; el enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente Steve Witkoff; y cuenta con la participación del exprimer ministro británico, Tony Blair.
La hoja de ruta del organismo contempla un programa de 20 puntos, con prioridad inmediata en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El estatuto prevé que la Junta de la Paz supervise un comité tecnocrático palestino para la gestión transitoria de la Franja de Gaza, coordinando además el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) para mantener el cese del fuego.
Trump, quien se reserva el poder de veto sobre las decisiones del consejo, agradeció en Davos las gestiones de Kushner y Witkoff en la liberación de rehenes. “La combinación de este consejo con las personas que tenemos aquí, junto con las Naciones Unidas, puede ser algo único para el mundo”, afirmó.
