Milei viaja a España para participar de un foro ultraliberal organizado por expertos en criptomonedas

MADRID.- Si el reciente viaje de Javier Milei a Estados Unidos estuvo enfocado en la búsqueda de inversiones, España será el destino elegido para reforzar la batalla cultural de los libertarios. El Presidente volverá a visitar la capital española este fin de semana para participar del Madrid Economic Forum, un evento que estará dominado por la agenda antiwoke y el ultraliberalismo económico. Milei será local ante un público que lo venera por mostrarse como la contracara de su par español, el socialista Pedro Sánchez.

España se convirtió en la tribuna favorita para Milei, que viajará al país por quinta vez desde que asumió como presidente. Será, otra vez, una visita no oficial, sin contactos con el gobierno local ni con la realeza española, según informaron fuentes oficiales a LA NACION. Tampoco estará cerca del establishment español, porque el público del Madrid Economic Forum son emprendedores, traders y expertos en criptomonedas. No encontrará allí ejecutivos del Ibex 35, las grandes compañías que cotizan en la bolsa, ni siquiera entre los invitados.

Milei viajará exclusivamente a España por segunda vez en menos de un año para asistir a este foro organizado por las empresas Racks Labs y Abast, ambas registradas en Andorra, un pequeño principado cercano a Francia que es utilizado por las grandes fortunas como refugio fiscal por su baja tributación. “Milei viene por la batalla cultural, por las ideas”, asegura Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs e influencer libertario conocido como Wall Street Wolverine en la red social X.

“No hay ahora mismo ningún político de habla hispana con tanto impacto como Milei. A la gente le genera mucha esperanza verlo. En España hay mucha hambre de un Milei, pero claro, Milei solo tienes uno”, dice en una videollamada. Domínguez, 31 años, se inició hace una década como youtuber de fitness, pero luego triunfó como creador de contenidos ultraliberales, se hizo emprendedor y se especializó, además, en criptomonedas.

Atiende a LA NACION desde su casa en Andorra, en remera, mientras toma un licuado. Detrás suyo, en su despacho, un cuadro reza: “Money never sleeps (el dinero nunca duerme)”. Acompañado, además, por una luz de neón con el signo $.

Domínguez es el fundador de Racks Labs, que nació como una consultora en temas de finanzas y tecnologías para empresas, y que se expandió a otros negocios como los cursos online de cripto y también la organización de eventos económicos, como el Andorra Economic Forum. Ahora -agrega Domínguez- están en un proceso de internacionalización que incluye un desembarco en Dubai.

¿Cómo llegó hasta Milei? “Cuando estábamos organizando el año pasado el evento en Madrid nos enteramos de que Milei estaría en una larga gira por Europa en esa misma semana. Juan Ramón Rallo, un economista que conoce a Milei, nos preguntó si quería que lo invitara al evento. Le hizo bastante ilusión, vino y le gustó. Nos pidió que si repetíamos el foro le avisáramos para ver si era posible venir, por si encajaban las fechas. Y así fue”, relata Domínguez.

“Información confidencial”

¿Qué gastos de la comitiva argentina corren por cuenta de los organizadores del Madrid Economic Forum?, preguntó LA NACION. “No te puedo decir, es información confidencial”, responde Domínguez. “¿Milei o alguien de su entorno percibe algún tipo de honorario por su intervención?”, insistió LA NACION. “Sólo te puede decir que es algo totalmente altruista. Milei sabe que España necesita dar esta batalla cultural y él conoce su rol como divulgador de estas ideas, como profesor que es”, explica.

Milei llegará a España a las 17.30 hora local. Su participación en el evento está prevista para el sábado, a las 20.30 hora local (16.30 de Argentina), y será el cierre de una jornada que -estiman los organizadores- contará con 10.000 espectadores. Las entradas más económicas cuestan 50 euros y las más caras llegan hasta 2500 euros. Antes, el Presidente tiene previsto un encuentro con Santiago Abascal, referente del partido de derecha VOX, y luego se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto.

Domínguez está convencido de que la intervención de Milei en el último foro del pasado junio impulsó ideas libertarias en la agenda política española, donde VOX está en pleno ascenso. “La gente tiene hambre de estas ideas y nosotros actuamos como catalizadores. Reunir a tantas personas demuestra que hay capacidad de cambio. Sentimos que después del último encuentro avanzamos mucho en la discusión pública en temas como las jubilaciones y la inmigración, entre otros”, afirma.

Desde el escenario, Milei hizo vibrar en junio pasado a su público con la defensa de sus primeros años de gestión en Argentina, pero también con frases más coloquiales, como los ataques a Pedro Sánchez. “Más allá de cualquier cosa, quiero que sepan que contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar de su lado”, dijo el Presidente. Y también insultó al periodismo con sus ya conocidas frases “basura mediática” o “periodistas ensobrados”.

El Presidente ofreció esta semana intervenciones públicas ante ejecutivos de grandes compañías que se reunieron en Nueva York para la Argentina Week y fue cuestionado allí por los ataques que lanzó a empresarios argentinos como Paolo Rocca y Javier Madanes. Pero no tendrá ese problema en el foro de Madrid. “A los empresarios les da miedo venir porque el poder puede pensar que son fachas. El Ibex 35 va de la mano del poder político. Ahora que el socialismo está en el poder muchos creen que les pueden castigar. No lo comparto, pero lo entiendo”, reconoce Domínguez.

El anfitrión del evento que tendrá al Presidente como su invitado estrella es un especialista en el mundo cripto. De hecho, Racks Labs lanzó en 2022 una colección de 10.000 NFT (certificado de autenticidad digital) que bautizaron “Mr Crypto by RacksMafia”. Domínguez prefirió no opinar sobre el caso Libra$, que involucra al libertario y su entorno, pero se permitió darle un consejo. “Si algo le recomendaría a Javier (Milei) es con qué gente no tiene que reunirse. Hay mucho estafador en el cripto, hay que tener cuidado. Entiendo lo que le pasó, porque hay gente que se quiere aprovechar de tu imagen y te puede pasar. El mundo del cripto es muy peligroso”.