El mensaje de Milei tras la reunión con Trump: “Si el país se alejara de las ideas de la libertad, EE.UU. dejará de apoyar”

Tras su reunión en la Casa Blanca, y medio de las dudas que generaron los dichos de Donald Trump, Javier Milei buscó armonizar el mensaje post-encuentro. Remarcó que Estados Unidos, bajo el mando del presidente norteamericano, solo dejaría de apoyar a la Argentina si “se alejara de las ideas de la libertad”. “La situación es clarísima”, agregó en X.

Durante la conferencia de prensa, Trump mencionó los condicionamientos de la ayuda financiera que fue anunciada por su gobierno la semana pasada. “Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, sentenció. Sus palabras generaron incertidumbre sobre a qué comicios se refería: si a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo o a las presidenciales de 2027.

Sin embargo, Milei pareció seguro en su postura y aseguró que Trump se refería a la posibilidad de que la gestión libertaria deje de ser gobierno: “La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País. En su defecto nos van a seguir acompañando”.

Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca.



Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de… pic.twitter.com/JfGs0DnIyw — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2025

Milei le agradeció a Trump por el recibimiento y sostuvo que la Argentina “debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América”, algo que también fue remarcado en la reunión y previamente por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El funcionario norteamericano fue quien mostró más optimismo en torno al resultado electoral y el proyecto de Milei. “Hay una elección de medio término y pensamos que le va a ir muy bien y va a continuar con su agenda de reformas”, había dicho.

Trump, en tanto, aseguró que “la elección se acerca muy pronto y es una elección muy importante que es observada por el mundo” y que “la victoria es muy importante”.

Donald Trump: "Si el Presidente pierde, no seremos generosos con la Argentina"

“Escuché que los números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto. Y nuestras aprobaciones están, de alguna forma, sujetas a quien gane las elecciones, porque si un socialista o, en el caso de Nueva York, un comunista, gana, te sientes muy diferente al hacer una inversión“, agregó.

El mensaje de Trump se volvió cada vez más contundente con el paso del tiempo. Fue media hora de empezada la conferencia, cuando una periodista le consultó concretamente sobre las condiciones detrás de la ayuda financiera, que Trump dio su veredicto final.

La cronista le preguntó si el apoyo continuo de Estados Unidos dependía del resultado en los comicios legislativos y en la capacidad del Gobierno de aprobar reformas duraderas en el Congreso. “Bueno, creo que si no lo hacen, no estaremos cerca mucho tiempo”, contestó.

Trump y Milei en la reunión en la Casa Blanca ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Más tade, sumó: “Si el Presidente no gana, conozco a la persona contra la que se presentará. Creo que probablemente tenemos a una persona de extrema izquierda y una filosofía que metió a la Argentina en este problema.Así que no seríamos generosos con Argentina si eso sucediera. Si pierde, no seremos generosos con Argentina“.

Sus palabras fueron reforzadas por Bessent, quien dijo que la ayuda se basa en políticas sólidas y que “volver a las fallidas políticas del peronismo provocaría un replanteamiento de la postura de Estados Unidos”.

Más tarde, tras la reunión, Trump volvió a hablar de las elecciones legislativas próximas en un mensaje a través de Truth Social. “¡Gran reunión hoy con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que lo apoye durante las próximas elecciones de medio término para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de la Argentina. Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!“, publicó en X.

La aclaración del Gobierno argentino

Las declaraciones alertaron a la gestión libertaria, que buscó aclarar la intención detrás de las palabras de la administración norteamericana luego de que impactaran fuertemente en el mercado, que la suba del dólar y la baja de los bonos soberanos y los papeles de empresas.

En ese contexto es que Milei señaló que Estados Unidos “dejará de apoyar al país” solo si “el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad”. Pero no fue el único. El vocero presidencial, Manuel Adorni, también dejó un mensaje a través de X.

“El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad. La libertad avanza o Argentina retrocede. Fin”, publicó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también dejó un mensaje, y sostuvo que Trump “no se refería a las elecciones de medio término”. Sin embargo, este mensaje es contrario al que manifestó al administración estadounidense.