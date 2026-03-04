Milei y Cúneo Libarona se reúnen en Olivos en medio de versiones sobre la inminente salida del ministro

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se reúnen este miércoles en la residencia oficial de Olivos. El encuentro, según pudo saber LA NACION, fue pedido por el titular de la cartera en medio de las versiones sobre su inminente salida del gabinete.

Las versiones sobre la de Cúneo Libarona se intensificaron en las últimas horas. Sin embargo, en la previa al cónclave había versiones dispares sobre lo que terminaría sucediendo.

“Se reúnen, pero no es para renunciar”, dijo una de las fuentes consultadas. “Veremos”, especuló otro vocero.

Milei tiene previsto viajar a Estados Unidos este viernes para participar de la Cumbre de líderes latinoamericanos, en Miami, y luego a la “Argentina Week”, en Nueva York.

Desde la semana pasada se intensificaron las versiones sobre la salida del funcionario, que preparaba su renuncia al cargo. Incluso, hasta surgieron varios candidatos para sucederlo.

Entre ellos suena fuerte el nombre del actual Procurador porteño, Juan Bautista Mahiques. Aunque no es el único en medio de una danza de nombres que creció a lo largo de los últimos meses, entre los que también sobresale el exjuez e intendente de Mar del Plata en uso de licencia, Guillermo Montenegro; el titular de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN) Santiago Castro Videla; el camarista Mariano Borinsky, y hasta como segundo del área, el de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y cercano a Karina Milei.

La de Viola en el segundo lugar de la cartera de la calle Sarmiento es una de las versiones más coincidentes en las distintas terminales del Poder Ejecutivo. Si Viola queda como número dos será el representante de Milei en el Consejo de la Magistratura.

Cúneo Libarona es uno de los tres ministros que se mantienen en el cargo desde diciembre de 2023, cuando comenzó la administración libertaria, junto a Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía).

El funcionario manifestó hace tiempo a la cúpula del gobierno su voluntad de dar un paso al costado por motivos personales. Distintos interlocutores que hablaron con él coincidieron en que Cúneo Libarona, de 65 años, manifestó su voluntad de pasar más tiempo con su familia y dedicarse a la vida universitaria.

Su primera intención de renunciar fue en la previa a las elecciones de octubre pasado. Pero, según cuentan tanto en Justicia como en el propio Gobierno, recibió llamados de Javier y Karina Milei para que no abandone el cargo.

Entonces se decidió que siguiera “hasta abril”. Su permanencia en ese lugar obturaba que el área quedara en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, que fue quien colocó al viceministro, Sebastián Amerio.

Más allá de la fecha de abril, la posible salida de Cúneo Libarona también era ubicada en las últimas semanas como “muy factible” después de la aprobación de la Ley Penal Juvenil, que se terminó aprobando la última semana en medio de las sesiones extraordinarias.

Cúneo Libarona fue el autor del proyecto con el que el Gobierno consiguió, entre otras cosas, la baja de la imputabilidad en la Argentina. Aunque inicialmente se apuntaba a 13 años, como mínimo de edad, para lograr el acompañamiento de los bloques aliados esa edad se estableció en 14.