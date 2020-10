Miriam Lewin

Después de la polémica que se generó por la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, defendió la iniciativa y sostuvo que se difundieron "muchas cosas inexactas". La periodista explicó que los integrantes aún no está definidos, pero aclaró que no serán quienes se anunciaron como oradores invitados en el acto de inauguración.

"El Observatorio va estar conformado por personal de la Defensoría del Público. Los nombres que se conocieron no van a integrarlo", precisó Lewin, y volvió a destacar que la iniciativa tendrá como finalidad analizar el fenómeno del discurso del odio, sin caer en señalamientos personales. "No van a ser informes contra Jorge Lanata, Diego Leuco, o Baby Etchecopar. No hacemos campaña contra ningún periodista", resaltó.

Lewin reveló que después de los cuestionamientos por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), se llevó a cabo una reunión conjunta, donde esta entidad "pudo plantear sus dudas", en relación a la creación del organismo estatal. Incluso, la funcionaria contó que, desde la dirección que lidera, se encuentran dialogando con varias plataformas digitales, entre las que destacó a la red social Facebook. "Ellos mismos han solicitado la participación de los Estados para la creación de políticas que apunten a sanear el problema de la violencia simbólica y física", detalló.

"Apuntamos a un cambio cultural, no creemos en las políticas punitivas, pero sí, en tender puentes para generar una reparación", resaltó Lewin sobre el Observatorio, que fue denunciado por congresistas de la coalición Juntos por el Cambio.

Por otro lado, al ser consultada acerca de las recientes declaraciones del actor Dady Brieva, Lewin fue categórica: "Esa frase no le hace bien a la democracia, fue un error. Acá nadie tiene coronita, recibimos denuncias por sus dichos".

