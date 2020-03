Mirta Tundis, diputada del Frente de Todos

2 de marzo de 2020 • 13:11

La diputada del Frente de Todos Mirta Tundis, históricamente ligada a la defensa de los jubilados, rompió el silencio semanas después del ajuste en las jubilaciones dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández.

En diálogo con Radio Con Vos se mostró acongojada por las críticas que recibió por no haber criticado el recorte en el aumento a las jubilaciones determinado por el Gobierno, con excepción de las mínimas. "A veces me arrepiento de haber dejado la comunicación y haberme dedicado a la política", señaló.

"Una termina siendo la responsable de todo. Los agravios que salen en las redes, los escraches que te hacen como que vos sos la responsable de determinaciones que toma el Gobierno. Yo soy consciente que lo que se ha hecho siempre afecta y muchísimo, porque estamos hablando de gente muy vulnerable. ¿Uno está de acuerdo con que se tomen medidas de restricciones? No, no estamos de acuerdo. El tema a veces es decir "hay plata o no hay plata". Entonces cuando uno está desde el lugar periodístico es más fácil, porque uno critica, cuestiona, pero no es parte, no tiene por qué hacerse responsable de las cosas que no están dentro del sistema. Hoy sos parte de ese espacio y te sentís responsable y te hacen responsable", admitió.

Cuando en la misma radio la consultaron sobre el video que circula de cuando lloró en televisión por la reforma previsional de Macri, Tundis aseguró: "Pienso exactamente lo mismo que pensaba en 2017. El hecho de que le quiten a los jubilados a mí me duele en el alma, por eso estoy como estoy, por eso sufrí un pico de estrés muy grande. Hoy lo estoy padeciendo. La idea era un poco separarme de los medios y del estrés, que obviamente no estuvo bien, porque la gente lo que pensó fue "ahora se calla la boca". No, no me callo la boca, lo que pensaba en 2017 lo sigo pensando, con una diferencia: Macri nunca explicó su emergencia".

Entonces la diputada justificó el ajuste jubilatorio: "Los que somos previsionalistas y vamos a la ley, hoy sigue vigente la ley de 1995, de Emergencia Previsional. El artículo 1 y 2 de esa ley dice que el Estado va a pagar las prestaciones de acuerdo a las partidas que tiene. Quiere decir que si tiene plata paga y si no tiene plata no paga. Esa ley sigue vigente", señaló.

Tundis criticó duramente a Macri: "Nunca dijo la verdad de la situación económica. Decía que había trabajo, que había recaudación, decía que había de todo, y la verdad que no había nada. La crítica no era a la fórmula, era al empalme, donde perdían los jubilados. Y además una fórmula agarrada a la inflación donde él suponía que iba a haber una inflación del 20% y terminamos con una inflación del 55. Hoy tenemos más de 3 millones de jubilados que están en línea de pobreza, que ganan 14 mil, 15 mil pesos".

Sobre el ajuste de Alberto Fernández, en cambio, afirmó: "Es injusto pero necesario. Necesario porque no hay plata. Hoy solo aportan 9 millones de personas. ¿De qué manera sustentás el sistema? Estás desfinanciando el sistema por todos lados con el monotributo. Es imposible pagar. En Grecia les bajaron 18% a los jubilados y a los empleados públicos el 20%. En España no les dieron aumento. No es justo, pero no hay otra", concluyó la diputada.