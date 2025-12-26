El Gobierno confirmó de cuánto serán el aumento y el bono que cobrarán los jubilados en enero

El Gobierno confirmó este viernes el esquema de aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en enero, con una suba del 2,47% determinada por la fórmula de movilidad y el pago de un bono extraordinario de $70.000 para quienes percibieron los haberes más bajos. Con ese refuerzo, el ingreso mínimo garantizado del sistema previsional quedó fijado en $419.299,32.

La actualización fue dispuesta a través de una resolución de ANSES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, y tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, difundido por el Indec.

Las jubilaciones y pensiones a cargo de la Anses se reajustan cada mes según el índice de inflación informado por el Indec shurkin_son / Freepik

Según lo establecido, el haber mínimo jubilatorio ascendió a $349.299,32. A ese monto se suma el bono de $70.000, lo que lleva el total a $419.299,32. En el caso de quienes cobran jubilaciones o pensiones superiores al mínimo, el refuerzo se otorga de manera proporcional hasta alcanzar ese mismo umbral.

El anuncio fue difundido a través de un mensaje oficial publicado en la red social X, donde el Ministerio de Capital Humano precisó los alcances de la medida y detalló los nuevos valores de cada prestación.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en enero del 2,47%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de noviembre publicado por el Indec. Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de $70.000”, indica el comunicado oficial.

De ese modo, $419.299 será el ingreso más bajo garantizado del régimen contributivo general.

El impacto del bono congelado

El refuerzo de $70.000 no registra modificaciones desde marzo de 2024 y su continuidad depende, mes a mes, de decretos del Poder Ejecutivo. En ese contexto, el ingreso mínimo conformado por haber y bono mostró una evolución inferior a la inflación acumulada.

El ingreso garantizado del sistema es la suma del haber mínimo y el bono, hoy de $70.000 Freepik

Entre enero y noviembre, la inflación promedio fue del 27,9%, según datos oficiales. En el mismo período, los ingresos de quienes no cobraron el refuerzo de hasta $70.0000 crecieron un 28,3% nominal. En cambio, el ingreso mínimo total —condicionado al bono congelado— aumentó apenas un 23,1%, lo que representó una pérdida del poder adquisitivo del 3,7%.

De haberse actualizado el bono con la misma fórmula aplicada a los haberes desde abril de 2024, el refuerzo habría alcanzado en diciembre los $177.482 y el ingreso mínimo garantizado habría trepado a $518.361, un 26% por encima del valor vigente.

Pensiones y prestaciones no contributivas

La suba del 2,47% también se aplica a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede desde los 65 años sin requisitos de aportes. En enero, el haber base fue de $279.439,46 y, con el bono de $70.000, el total percibido asciende a $349.439,46.

El ingreso de quienes tienen el haber mínimo subió menos, en los últimos meses, que el de quienes perciben más Pilar Camacho

En tanto, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y Vejez, equivalentes al 70% del haber mínimo, se ubican en $244.509,52. Con el refuerzo extraordinario, el monto final es de $314.509,52.

Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, los haberes no se ajustaron en línea directa con la inflación mensual debido al rezago de dos meses que presenta el índice utilizado en la fórmula de movilidad.

En el sistema contributivo, alrededor de 3 millones de jubilados y pensionados cobran el ingreso mínimo y accedieron al bono, mientras que otros 3 millones perciben montos superiores y no recibieron el refuerzo. Este último grupo fue el que más poder adquisitivo perdió hasta inicios de 2024.

Asignaciones familiares y AUH

El aumento del 2,47% también alcanzó a las asignaciones por hijo. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó fijada en $125.518 para menores de 18 años y en $408.705 por cada hijo con discapacidad.

Las asignaciones por hijo se reajustan mensualmente según la inflación, al igual que los haberes jubilatorios Gemini

Como ocurre habitualmente, en enero se abonará el 80% de esos montos —$100.414 y $326.964, respectivamente— mientras que el 20% restante queda sujeto al cumplimiento anual de los requisitos sanitarios y educativos.

En el caso de las asignaciones familiares percibidas por trabajadores formales, los valores oscilan entre $62.765, $42.337, $25.607 y $13.210, de acuerdo con el nivel de ingresos del grupo familiar o la categoría del monotributo.

Aportes previsionales y salarios de referencia

La resolución también dispuso una actualización del 2,47% en los aportes previsionales a cargo de los trabajadores autónomos, así como en las remuneraciones mínimas y máximas utilizadas para el cálculo de aportes jubilatorios, obra social y PAMI.

En enero de 2026, esos valores se ubicarán aproximadamente en $117.644 para el piso salarial y en $3.823.373 para el tope. Los salarios que superen esa cifra quedarán sujetos a un descuento máximo de $649.973 por los tres conceptos mencionados.

Además, el valor de cada mes de aporte que puede adquirirse para completar los años necesarios de jubilación, según lo previsto en la ley 27.705, se fijó en torno a los $34.117.