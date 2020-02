El Gobierno busca desactivar la cláusula gatillo en las negociaciones salariales

"En un proceso de inflación descendente, no aporta nada", dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020 • 11:54

En medio de las negociaciones paritarias, el Gobierno volvió a enviar un pedido de mesura en sus reclamos a los sindicatos. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo hoy que "la cláusula gatillo no aporta nada" y buscó así echar por tierra la demanda gremial por incluir el ajuste salarial automático para no perder contra la inflación.

"En un proceso de inflación descendente, la cláusula gatillo no aporta nada", dijo Moroni en radio El Destape. La definición va en línea con la postura de los gobernadores, que rechazaron este año incluir la cláusula gatillo para los estatales.

"Las paritarias deben ir viendo cómo está evolucionando la inflación. Quizás haya que acostumbrarse a paritarias más cortas. Vayamos trabajando sobre lo que va sucediendo porque se toman en cuenta pronósticos sobre la inflación que vienen pifiando bastante", dijo el ministro.

En el Gobierno apuestan a un giro en la política salarial, al menos, para el primer semestre. Moroni apuesta a que los sindicatos acuerden sumas fijas por sobre un aumento porcentual. A pesar de este pedido, ya hubo excepciones, como la de los camioneros de Hugo Moyano, que acordaron una suba de 26,5% por el período diciembre-junio.

Es probable que el Gobierno quiere exhibir al Sindicato de Empleados de Comercio, el más grande del país, como el caso testigo. El gremio mercantil, liderado por Armando Cavalieri, podría cerrar en los próximos días una suma fija por un semestre. Intentará Moroni exhibirla como la paritaria testigo. Cavalieri ya había tenido un gesto similar durante la administración macrista.

Edad jubilatoria

Moroni, además, aclaró que el Gobierno no planea modificar la edad jubilatoria, como se entendió por la respuesta que dio ayer en una conferencia de prensa. "No está en agenda de este Gobierno modificar la edad jubilatoria. Es un exceso de título. Fue una respuesta general ante una pregunta teórica por la sobrevivencia creciente. No está en proyecto, ni en debate ni nada por el estilo", bajó el tono el ministro.