30 de diciembre de 2020

Una vez más, los bloques opositores aliados al oficialismo en la Cámara de Diputados fueron claves para ofrendarle al Gobierno uno de sus mayores logros legislativos: la sanción de la nueva ley de movilidad jubilatoria. Quince diputados pertenecientes a las bancadas "del medio", es decir, que se mantienen equidistantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, votaron a favor de la iniciativa, una de las prioridades del Gobierno para ajustar el gasto público.

El proyecto se aprobó con 132 votos positivos, mientras que 119 votos lo rechazaron. El bloque oficialista, presidido por Máximo Kirchner, tuvo asistencia perfecta con sus 117 legisladores presentes; para alcanzar el quorum y garantizar la mayoría en la votación necesitaba al menos 12 aliados. Finalmente consiguió 15 votos.

Los aliados que apoyaron el proyecto oficialista fueron los seis diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, integrado por su presidente José Ramón y Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal), el rionegrino Luis Di Giacomo y los misioneros Flavia Morales, Ricardo Wellbach y Diego Sartori, del Frente de la Concordia.

A ellos se sumaron Antonio Carambia y Felipe Álvarez, de Acción Federal; los cordobeses Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez, Paulo Cassinerio y Alejandra Vigo, que responden al gobernador Juan Schiaretti; los justicialistas Eduardo "Bali" Bucca y Andrés Zottos y la neuquina Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

Algunos de ellos justificaron su apoyo en el recinto; otros, en cambio, optaron por el silencio.

"Aún no siendo la mejor fórmula que se puede establecer, es una fórmula que mira en positivo. Y mirar en positivo es mirar una vida que se pueda proyectar, no una medida de caos", sostuvo el diputado Ramón al anticipar el voto favorable de su bancada. "No nos engañemos, no digamos desde un frente (en alusión a Juntos por el Cambio, que rechazó el proyecto) que la fórmula que se está aplicando ahora es perniciosa para los jubilados; la verdad que la fórmula que se está aplicando ahora es lo mejor que se ha podido lograr", sostuvo.

Desde el mismo interbloque, el rionegrino Di Giacomo coincidió. "Hoy no apoyamos una buena fórmula de movilidad jubilatoria, solo la menos mala. La solución está en buscar la sustentabilidad del sistema, asegurando desarrollo productivo, aumentando el empleo formal, y llegando así a los cuatro aportantes por cada jubilado", indicó.

El cordobés Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal, sostuvo que su bancada decidió apoyar la iniciativa en pos de la gobernabilidad del país, tal como en su momento lo hizo cuando en 2017 el expresidente Mauricio Macri presentó su propia reforma previsional.

"La previsibilidad, la certeza es gobernabilidad -sostuvo Gutiérrez-. La coherencia hay que verla andar en el tiempo para demostrar que se la tiene. Cuando gobernaba Macri, nuestros diputados de Córdoba votaron esa ley. Lo hicieron pensando en la gobernabilidad, un concepto que no escuché en este debate. Nosotros lo tenemos muy presente. Por eso se votó entonces y por eso vamos a votar hoy".

Por su parte, la neuquina Sapag evitó referirse en su discurso a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por el oficialismo y optó, en cambio, por advertir sobre la crisis sistémica del régimen previsional. "No existe una fórmula mágica si no creamos un sistema sustentable en el tiempo", sostuvo.

