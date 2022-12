Mundial Qatar 2022. Gabriela Cerruti evitó precisar si Alberto Fernández viajará a Doha para la final entre la Argentina y Francia: “No hay ninguna decisión tomada”

escuchar

Con la Argentina clasificada a la final del Mundial contra Francia y después de la llegada del mandatario Emmanuel Macron a Qatar ayer para ver cómo el equipo de su país eliminaba a Marruecos y seguía camino en la Copa, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, evitó precisar si el presidente Alberto Fernández viajará hacia Doha. “No hay ninguna decisión tomada”, afirmó la vocera durante su tradicional conferencia de cada jueves.

Al respecto de los planes del Gobierno tanto sobre el posible viaje del primer mandatario, como en cuanto a si recibirá a los jugadores cuando regresen al país, Cerruti expresó: “La Presidencia y la Casa Rosada, todos en el Gobierno, estamos igual que todos los argentinos, con buena parte de nuestro pensamiento y corazón puesta en el domingo, siguiendo muy de cerca lo que está pasando, con un agradecimiento enorme a este equipo maravilloso, a la dirección técnica, a los que están llevando adelante esto que es una hazaña. El Presidente y todos estamos pendientes de lo que suceda. Se irán tomando decisiones”.

En relación con el desempeño del seleccionado nacional en Qatar, aseguró que “fútbol y política no se mezclan”, y en base a eso acotó: “Lo están llevando adelante los jugadores. El Gobierno no se mete, no tiene nada que ver con eso, ni nos interesa mezclar fútbol y política. Creemos que tiene que disfrutarlo la ciudadanía, es un momento donde quedan claros los mejores valores y todos estamos disfrutándolo así”.

La respuesta de Cerruti sobre el posible viaje de Fernández a Qatar

Luego enfatizó en la “buena relación” que tiene Fernández con Macron, a quien ayer incluso se lo vio en el vestuario saludar a los jugadores del plantel francés por el pase a la final, y reveló que ambos tuvieron intercambio de chats “en instancias previas”. También destacó que el presidente de Francia y el mandatario electo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, hayan deseado un buen encuentro para el domingo y fue en ese momento cuando eludió una definición sobre si Fernández desembarcará en la sede mundialista.

“No hay ninguna decisión tomada”, aseveró la vocera. Cuando le repreguntaron si eso significaba que el Presidente no viajaría, insistió: “No hay decisión tomada es no hay decisión tomada”.

Gabriela Cerruti, en su conferencia de prensa de este jueves 15 Presidencia

Pese a que ningún funcionario de alto rango de las filas nacionales llegó al Mundial para seguir el avance del plantel de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo porque se enviaron directrices de mantenerse en la Argentina debido a la compleja situación económica que vive el país por la inflación y las restricciones al dólar, con esta contestación la portavoz dejó abierta la posibilidad de que el primer mandatario asista al encuentro decisivo que será en el estadio Lusail de Doha, este domingo a las 16.

El Presidente y la primera dama, Fabiola Yáñez, mostraron en sus redes sociales que alentaron a la Selección durante cada partido del Mundial -hasta ahora desde Buenos Aires-, acompañados por su hijo Francisco, que nació en abril de este año y a quien vistieron la camiseta albiceleste. La cábala es ver la transmisión juntos, en Olivos.

Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y su hijo Francisco viendo el Mundial Presidencia

El martes, cuando el grupo que tiene como capitán a Lionel Messi le ganó a Croacia y se clasificó a la final, Fernández les dedicó a los deportistas un mensaje en su cuenta de Twitter. “Estos jugadores, este cuerpo técnico y toda la delegación han hecho una Copa del Mundo increíble, poniendo a la Argentina en lo más alto. Nos demostraron que el camino a la gloria siempre es en equipo. El domingo, más que nunca y con toda la ilusión, ¡vamos Argentina!”, arengó.

Estos jugadores, este cuerpo técnico y toda la delegación, han hecho una Copa del Mundo increíble poniendo a la Argentina en lo más alto. Nos demostraron que el camino a la gloria siempre es en equipo.



El domingo, más que nunca y con toda la ilusión, ¡vamos Argentina! 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/R2ZD8bpjXa — Alberto Fernández (@alferdez) December 13, 2022

Macri, en Doha

En tanto, el expresidente Mauricio Macri sí siguió desde Doha cada uno de los partidos de la Selección argentina, debido a que está en la capital qatarí como titular de la Fundación FIFA. Ayer, al dirigente de Pro se lo vio saludarse con Macron en la cancha donde se enfrentaron Francia y Marruecos. Ambos compartieron el palco presidencial en el estadio Al Bayt.

Macri y Macron en el estadio durante el partido de Francia y Marruecos An’bal Greco - La NaciÑn

El día posterior a la clasificación de la Argentina a la final, Macri recibió una invitación para participar de un mini torneo de pádel organizado por Yassim Al Thani, el hermano mayor del emir Tamim bin Hamad Al Thani, y por el presidente del Comité Supremo, el ente que coordina esta Copa del Mundo, tal como publicó LA NACION. Allí el exmandatario estuvo con Gabriel Batistuta, el brasileño Ronaldo, los holandeses Patrick Kluivert y Ronald de Boer, el australiano Tim Cahill y la exfigura de la selección inglesa David Beckham.

Ahora, con la contestación de Cerruti, no está descartado que a Fernández se lo vea en algún palco, tal vez junto a Macri y Macron.

LA NACION