Mauricio Macri volvió a comparar la Argentina con Qatar y apuntó contra “la idea” que frenó el desarrollo: “Acá no hay gremios”

El expresidente Mauricio Macri está en Qatar como representante de la Fundación FIFA y para disfrutar de los partidos del seleccionado argentino, que liderado por Lionel Messi consiguió su pase a la final del Mundial, la que disputará este domingo frente al actual campeón, Francia. Al referirse a su paso por el país de Medio Oriente, se mostró agradecido por el recibimiento de la población y además destacó los logros económicos y sociales del pequeño emirato ubicado en el golfo pérsico.

“Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, ellos no tienen complejos, traen a los mejores educadores, están haciendo una evolución, todo se mide, se evalúa, se capacita. Todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación”, afirmó uno de los líderes de la oposición en diálogo con radio Cadena 3 de Rosario, en una conversación que sin embargo tuvo más tinte deportivo que político.

Tras ello, Macri resaltó la infraestructura de la ciudad de Doha, capital en la que se encuentra desde hace tres semanas, y remarcó que para construir los edificios “han traído a los mejores arquitectos del mundo, los mejores materiales”. Entonces lanzó su comparación: “Como era la Argentina, por supuesto, la Plaza de Mayo está hecha por los mejores arquitectos”.

Luego el exmandatario, quien por el momento asegura no tiene en sus planes postulares para las elecciones de 2023 sino ayudar al armado del equipo de Juntos por el Cambio (en donde se disputan la candidatura, entre varios, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich), apuntó a Vaca Muerta como posible motor para que el país consiga el rumbo que logró el emirato.

“Tenemos Vaca Muerta, que tiene recursos como los que tienen ellos (por los qataríes). Si decidimos cumplir con la ley, poner límites a los mapuches truchos que incendian y usurpan, si no cobramos impuestos extorsivos, si tenemos un solo dólar, podemos sacar ese gas y abastecer a toda Europa”, dijo Macri sobre el yacimiento en el sur del país y agregó: “Es decidir hacer lo que hicieron ellos y eso son millones de puestos de trabajo en el país. Hay que trabajar juntos dentro de la ley, siendo parte del mundo. Tenemos todo, tenemos que tener un compromiso a trabajar con seriedad”.

Luego, al ser consultado sobre los motivos que llevaron a que la Argentina no tuviera el mismo rumbo que Qatar, dijo: “Adoptamos una serie de ideas que se llaman populistas, en las cuales llegamos a creer que se puede vivir sin trabajar, que la ley no importa, y eso hace que se rompa la confianza social. Nadie invierte y si no hay inversión, no hay trabajo”.

Fútbol, Messi y los argentinos

Macri también habló sobre la situación del fútbol en la Argentina y en el mundo, además de elogiar el papel y el liderazgo positivo de Lionel Messi.

Ante la pregunta de qué opina sobre la organización del fútbol argentino dijo que expresa “esa cosa caótica, chanta que tenemos los argentinos y que nos ha llevado a tanta pobreza” y que si sigue “haciendo populismo al suspender los descensos, decir que somos todos amigos, todo nos quedamos en primera, empobrecemos a todos los equipos, se te van todos los jugadores porque no les puede pagar salarios competitivos”. Además, indicó que quienes apoyan esa organización “caótica” se niegan a que el fútbol se profesionalice en el mundo entero.

Asimismo Macri comentó que anoche jugó al paddle con Ronaldo Nazario (entre otras figuras) y que el ex jugador brasileño le dijo que cuando compró el Cruzeiro supo que si se hacía lo mismo, el fútbol desaparece . Entonces, aseguró: “El fútbol argentino tiene que ir a un cambio o no tiene sentido”.

Además, habló de la Selección nacional y explicó que hoy por hoy hay un gran equipo “porque se recuperó el grupo humano, hoy se vive un clima donde ves que hay afecto, un compartir y sobre todo se fortaleció con un líder más maduro como es Messi”.

Ante la pregunta de si cree que Messi en un futuro volverá a terminar su carrera en Newell’s, contestó: “Si vuelve a la Argentina sería una locura. No le alcanza la cancha. En Qatar hay más remeras argentinas que argentinos y eso se lo debemos a Messi. Tenemos que agradecerle a Dios que nos lo haya dado. Son todos asiáticos, africanos los que vienen a ver que gane Messi, lo que este hombre ha logrado, el liderazgo que tiene, la locura que genera, le tenemos que dar gracias a Dios y disfrutarlo, el 90% el estadio quiere que gane la Argentina por Messi”.

Por otra parte, consultado sobre quienes lo señalaron como mufa, expresó: “Es una pavada, ya lo comenté el otro día, les diría como Messi, ¿qué decís bobo?´”. En cuanto a las cábalas, dijo que no tenía ninguna. “El fútbol no pasa por las cábalas, el fútbol va para un lado y para otro. Cuando estuve en Boca [como dirigente] Bilardo me volvió loco con las cábalas, ya pasé por todas. Pero así no funciona el fútbol y Bilardo hizo todo bien”, dijo.

En cuanto al director técnico de la selección, Lionel Scaloni, opinó: “Me da tranquilidad y salud mental, de humilde y no creído. Eso es algo que tenemos que rescatar para los argentinos, porque esa cosa canchertita y de altanería no va más, esa parte a veces sale y no nos conviene”.

