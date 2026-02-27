LA NACION

Murió Darío Lopérfido: los mensajes de despedida en las redes sociales

Dirigentes políticos, periodistas y referentes culturales expresaron su pesar por el fallecimiento del ex ministro de Cultura porteño

La reacción en redes sociales tras el fallecimiento de Darío Lopérfido

En las últimas horas se conoció la noticia de la muerte de Darío Lopérfido a los 61 años, una figura con extensa trayectoria en la gestión cultural y política del país. Se desempeñó como secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa entre 1999 y 2001, y también fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante seis meses en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Tras hacerse público su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse las reacciones y mensajes de despedida de distintos sectores que lamentaron su muerte y destacaron su paso por la vida pública, desde referentes del arco político hasta periodistas y figuras del ámbito cultural.

A través de las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de despedida, condolencias y recuerdos, que destacaron su trayectoria, su rol en la gestión cultural y su participación en el debate público, en medio del impacto que generó la noticia. La periodista Cristina Pérez, quien trabajó junto a Lopérfido en Radio Rivadavia, donde él tenía una columna habitual en su programa, expresó: “Muy triste la partida de Darío Lopérfido. Vamos a extrañar su lucidez cada viernes en el programa. Y vamos a llevar su valentía y dignidad como ejemplo. Lo despedimos con enorme dolor”, reflejando el impacto que generó la noticia entre sus colegas y oyentes.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida para Darío Lopérfido (Captura: X)

Por su parte, el periodista Miguel Wiñazki también le dedicó un emotivo mensaje de despedida que dejó en evidencia el cariño y el respeto de colegas y personas cercanas. “Es muy dolorosa la muerte de Darío Lopérfido. Un hombre bueno. Una pérdida para la Argentina, que necesita de voces contundentes y críticas como la suya. Un lamento y una lágrima”, sostuvo.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida para Darío Lopérfido (Captura: X)

Asimismo, el exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto, quien compartió distintos espacios de trabajo con Lopérfido, le dedicó un extenso y emotivo mensaje que no pasó desapercibido. “Lo conocí cuando dirigía el Centro Cultural Ricardo Rojas en tiempos de la recuperación democrática y nos fuimos cruzando y reencontrando a lo largo de nuestras vidas. Con acuerdos y diferencias a veces profundas, supimos mantener siempre nuestro diálogo con afecto y respeto”, expresó al recordar el vínculo que los unió durante años.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida para Darío Lopérfido (Captura: X)

En su mensaje, destacó especialmente su legado en la gestión cultural: “Su paso por la gestión cultural en la Nación, la ciudad de Buenos Aires y el Teatro Colón —quizás el trabajo que más placer le produjo— fue siempre innovador y audaz. Nunca escapó a las polémicas y la confrontación, una actitud que siempre valoré y con la que me identifico”. Y cerró con palabras cargadas de emoción: “Se fue alguien que dejó una marca muy profunda en la historia de las políticas culturales de nuestro país. Lo voy a extrañar”.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida para Darío Lopérfido (Captura: X)

Noticia en desarrollo...

