Murió Darío Lopérfido: los mensajes de despedida en las redes sociales

En las últimas horas se conoció la noticia de la muerte de Darío Lopérfido a los 61 años, una figura con extensa trayectoria en la gestión cultural y política del país. Se desempeñó como secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa entre 1999 y 2001, y también fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante seis meses en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Tras hacerse público su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse las reacciones y mensajes de despedida de distintos sectores que lamentaron su muerte y destacaron su paso por la vida pública, desde referentes del arco político hasta periodistas y figuras del ámbito cultural.

A través de las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de despedida, condolencias y recuerdos, que destacaron su trayectoria, su rol en la gestión cultural y su participación en el debate público, en medio del impacto que generó la noticia. La periodista Cristina Pérez, quien trabajó junto a Lopérfido en Radio Rivadavia, donde él tenía una columna habitual en su programa, expresó: “Muy triste la partida de Darío Lopérfido. Vamos a extrañar su lucidez cada viernes en el programa. Y vamos a llevar su valentía y dignidad como ejemplo. Lo despedimos con enorme dolor”, reflejando el impacto que generó la noticia entre sus colegas y oyentes.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida para Darío Lopérfido (Captura: X)

Por su parte, el periodista Miguel Wiñazki también le dedicó un emotivo mensaje de despedida que dejó en evidencia el cariño y el respeto de colegas y personas cercanas. “Es muy dolorosa la muerte de Darío Lopérfido. Un hombre bueno. Una pérdida para la Argentina, que necesita de voces contundentes y críticas como la suya. Un lamento y una lágrima”, sostuvo.

Asimismo, el exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto, quien compartió distintos espacios de trabajo con Lopérfido, le dedicó un extenso y emotivo mensaje que no pasó desapercibido. “Lo conocí cuando dirigía el Centro Cultural Ricardo Rojas en tiempos de la recuperación democrática y nos fuimos cruzando y reencontrando a lo largo de nuestras vidas. Con acuerdos y diferencias a veces profundas, supimos mantener siempre nuestro diálogo con afecto y respeto”, expresó al recordar el vínculo que los unió durante años.

En su mensaje, destacó especialmente su legado en la gestión cultural: “Su paso por la gestión cultural en la Nación, la ciudad de Buenos Aires y el Teatro Colón —quizás el trabajo que más placer le produjo— fue siempre innovador y audaz. Nunca escapó a las polémicas y la confrontación, una actitud que siempre valoré y con la que me identifico”. Y cerró con palabras cargadas de emoción: “Se fue alguien que dejó una marca muy profunda en la historia de las políticas culturales de nuestro país. Lo voy a extrañar”.

