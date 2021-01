Néstor Grindetti busca ampliar el armado bonaerense de Juntos por el Cambio con peronistas, mientras se muestra expectante ante una definición electoral de María Eugenia Vidal y Elisa Carrió Crédito: Twitter

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), transita su segundo mandato y está convencido de que la coalición opositora necesita ampliarse. Esa intención se vio hace unos días, cuando junto a Horacio Rodríguez Larreta participó de un encuentro con dirigentes peronistas de la tercera sección electoral distanciados del kirchnerismo.

Protagonista del armado opositor en esa decisiva región, Grindetti dialogó con LA NACION y destacó el liderazgo "emergente" de Rodríguez Larreta, pero también se mostró expectante ante las definiciones de María Eugenia Vidal y Elisa Carrió frente al año electoral. El intendente alienta reformas más allá de la discusión por las PASO y adelanta que, aunque haya cambios en la ley que limita las reelecciones de intendentes, él no irá por otro período.

-¿Qué objetivo tiene Juntos por el Cambio en la provincia?

-En Cambiemos, las mesas han funcionado este año, a nivel nacional y provincial. El primer objetivo es mantenernos muy juntos. Y después, trabajar detectando los ejes que a la gente le interesan. A partir de ahí, definir una propuesta electoral. Siempre dependiendo de cómo estemos con el tema pandemia, que nos va a condicionar y a marcar los tiempos.

-¿Cómo piensa el trabajo proselitista con Rodríguez Larreta?

-Los distritos limítrofes con la ciudad venimos haciendo cosas en conjunto desde siempre, eso es bueno seguir trabajándolo. Desde lo político, claramente, acompañamos los nuevos liderazgos que surgen en Cambiemos. Descontado el liderazgo de Mauricio, aparecen María Eugenia, Horacio, Jorge Macri. Empiezan a aparecer liderazgos que, cuando éramos oficialismo, estaban quizás más ordenados por un organigrama oficial; hoy es más horizontal. Estamos trabajando todos juntos, unidos, es nuestro objetivo primordial. Y Horacio, emergiendo como un líder nacional, iniciando un trabajo en la provincia y ahí estamos nosotros para ayudar.

-Participó de un encuentro con peronistas hace días, ¿la intención es ampliar hacia ese sector?

-En Lanús, desde el primer momento tenemos peronismo. El nombre más emblemático es Noelia Quindimil [sobrina nieta de Manolo Quindimil, histórico cacique municipal], secretaria de Desarrollo Social. Estoy convencido de que tenemos que abrirnos, siempre que compartamos objetivos y valores, a un peronismo que está mirando cómo es el horizonte. La reunión del otro día no la organizamos nosotros, es un grupo de peronismo que se ha dado en llamar Hacemos, peronistas de distintos distritos que vienen conversando con nosotros. Invitaron a Horacio y a nosotros. En la Argentina y en todo el arco político hay que hablar, y más hay que escuchar.

-No está claro si Vidal va a participar electoralmente, ¿espera esa definición?

-Esperamos una definición de ella. Mi criterio, y el de toda la dirigencia, es no presionarla en estos momentos cuando todavía no está el calendario electoral claro. Ojalá que sigamos trabajando juntos con María Eugenia. Vamos a esperar un poquito. Cuando uno habla de liderazgos, también está el tema del radicalismo, que tiene su interna y va a definir liderazgo en los próximos meses. Y un tema importante es la decisión de "Lilita" de, por lo menos, evaluar participar en la provincia. La participación de Carrió es muy importante, así que también estaremos expectantes por su decisión.

-¿Qué opina sobre la ley que limita las reelecciones?

-Desde Cambiemos apoyamos fuertemente la iniciativa de María Eugenia, que junto con lo que era el massismo en ese momento, impulsaron esta ley. No me gustaría borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Algunos hacen una interpretación de la ley vigente, dicen que el primer mandato no cuenta, porque la ley no puede ser retroactiva. Es una interpretación jurídica, que eventualmente podrá hacer un juez y habrá que respetar la decisión. Sea como sea la decisión, yo no voy a ir a una reelección.

-¿Y sobre las PASO?

-Una parte del oficialismo elige el momento por una cuestión meramente especulativa. Hablemos de una reforma electoral, no solo de las PASO. Hablemos de la boleta única, que es muy importante, da mucha transparencia y, si pensamos en el Covid y en la economía, es mucho más sano porque no hay que tocar tanto papel y es más barato. Otro tema que es muy importante es el desdoblamiento de elecciones en la provincia, así alguna vez los bonaerenses podemos hablar en unas elecciones de nuestros problemas; si no, siempre la plataforma nacional opaca la provincial.

-¿La idea del Grupo Dorrego es que haya un intendente candidato a gobernador en 2023?

-Para nosotros, lo ideal sería que un gobernador haya sido primero intendente, porque te da un conocimiento del territorio muy importante. Es poder especializarse en Buenos Aires porque, si no, el candidato a gobernador termina siendo como un apéndice del candidato a presidente. Es momento de que la provincia de Buenos Aires, con todos los problemas que tiene, la conduzca dirigencia que salga de la provincia y, en lo posible, de los intendentes.

-¿Qué importancia le da a la elección legislativa municipal?

-Las intermedias condicionan la gobernabilidad de los dos años siguientes. Tenemos 11 concejales sobre 24, siempre tenemos que ir a negociar, en el buen sentido de la negociación política, con la oposición para sacar las ordenanzas. Estamos acostumbrados, no fuimos nunca mayoría absoluta. Hemos trabajado mucho con el Concejo Deliberante. Y también, pendientes de la tercera sección y la incidencia que tengamos desde el distrito.

-¿Quién lo podría suceder en el cargo?

-Tenemos gente muy consolidada, un equipo muy joven y compacto. Lo que no se puede soslayar es que el jefe de Gabinete, Diego Kravetz, tanto por lo que hizo en Lanús como por lo que hizo como legislador en la ciudad de Buenos Aires y en su trayectoria, tiene un perfil como para sucederme. No obstante eso, no es momento de dar nombres porque falta mucho y por respeto al vecino, que hoy está viendo cómo se cuida, si tiene trabajo o no.

