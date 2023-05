Ni “casta” ni condena judicial: el singular motivo que eligió Javier Milei para rechazar una alianza con Alberto Samid

escuchar

Javier Milei negó con contundencia la posibilidad de una alianza con Alberto Samid , quien no solo había elogiado esta mañana al diputado libertario sino que se ofreció como candidato de La Libertad Avanza en La Matanza. Para rechazar de plano la posibilidad, el economista no apeló a su discurso “anticasta”, no señaló la trayectoria como dirigente peronista de Samid ni tampoco la condena por asociación ilícita que recibió en 2019. Lo trató de “nefasto”, pero por otro motivo singular: la icónica pelea que el empresario de la carne tuvo con el periodista Mauro Viale hace 21 años.

“ Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí) aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas, sería manchar la memoria de mi AMIGO . Operen con otras cosas”, afirmó Milei en su cuenta de Twitter, junto a una imagen del matarife con la frase: “Sería candidato de Milei en La Matanza”.

Operen con otras cosas. https://t.co/aU5kWlfhJB — Javier Milei (@JMilei) May 2, 2023

Esta mañana, Samid había sorprendido por sus elogios al libertario. Luego de mostrarse enojado con los partidos de distinto signo político que gobernaron el país, pese a que en su momento orbitó en torno al menemismo, el kirchenerismo y el sciolismo, no solo dijo que se sumaría a la campaña de La Libertad Avanza, sino también que podría ser su candidato.

“A mí no me desagrada Milei. No gobernó todavía. Me desagradan los que han gobernado y destrozado nuestro país. Es una tristeza, es una vergüenza lo que han hecho. Le echamos la culpa al tipo que no gobernó, y no a los que gobernaron e hicieron mierda el país. Vamos a pegarle a Milei que todavía no gobernó y a los que gobernaron, no le digamos nada”, se quejó el hombre conocido como “El rey de la carne”, quien fue liberado en octubre del año pasado después de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N° 1 levantara la prisión domiciliaria que pesaba sobre él por una causa de 2019 en la que fue condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita.

“Mientras no haya gobernado, no quiero criticar a un tipo que no ha hecho nada hasta ahora. Vamos a criticar a los que han hecho: al peronismo, al macrismo. El país hecho mierda, la gente no llega a fin de mes en el país más rico del mudo y ahora tiene la culpa Milei. Déjense de joder”, planteó, fiel a su estilo, y fue en ese momento cuando aseguró: “Sería candidato de Milei en La Matanza, no tengo dudas”. Sin embargo, manifestó no haber hablado todavía con el diputado nacional sobre esa posibilidad.

Dispuesto a destronar al actual intendente, Fernando Espinoza, también de riñón peronista, el precandidato que de momento competiría por una fuerza propia destacó que hace 60 años reside en la misma casa, en esa zona de la provincia de Buenos Aires. “Ahora La Matanza es ingobernable y más si vivís en Puerto Madero. Es una vergüenza. Cómo no vas a vivir donde gobernás. Imaginate viajar de Puerto Madero a La Matanza. Tardás cuatro horas en ir y volver, ¿qué ganas tenés de solucionar el problema de la gente?’”, lanzó contra el actual jefe comunal.

La pelea Samid-Viale

El jueves 10 de enero de 2002, hace 21 años, Samid protagonizó un momento icónico (por lo absurdo y bestial) en la historia de la televisión argentina. Al mediodía, frente a las cámaras, en uno de los programas de mayor audiencia, Impacto a las 12, se agarró a trompadas con el conductor: Mauro Viale.

La pelea de Samid y Viale

En aquel programa, la tensión al aire fue creciendo minuto a minuto. Mientras Viale increpaba al empresario por evadir impuestos y otras irregularidades, Samid retrucaba con una pregunta de corte antisemita vinculada al nombre real del conductor: “¿Usted cómo se llama?”. Todo llegó a un punto de no retorno cuando en una pregunta retórica, Viale le cuestionó a Samid si había avalado el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas.

A continuación, el empresario lo golpeó y lanzó un insulto antisemita. A partir de ahí, se desencadenó la pelea: golpes de puño y patadas fueron vistos en vivo y retransmitidos en innumerables compactos e informes. Años después, se convertirían en memes, stickers y hasta se materializarían en figuras de acción, souvenirs y remeras.

Los muñecos de la pelea entre Mauro Viale y Alberto Samid

Samid nunca renegó de sus dichos e insultos contra Viale y en más de una oportunidad lo retó a volver a pelear. “Por este medio le ofrezco oficialmente al señor Goldfarb la revancha. En el Luna Park. Mi parte de la recaudación (entradas, tv, merchandising, apuestas) será donada a la compra de insumos para el personal médico que lucha contra el coronavirus”, escribió en agosto de 2020 el autodenominado “Rey de la carne”.

El 12 de abril de 2021, Viale falleció luego de contraer coronavirus. Se encontraba internado en el sanatorio Los Arcos y había sido diagnosticado con una neumonía bilateral. Incluso en ese momento, Samid volvió recordar la pelea. “Te fuiste sin la pelea...ya nos encontraremos! Esto no va a quedar así. DEP (Descansa En Paz)”, escribió en redes sociales.

En el living de su casa, donde cumplió prisión domiciliaria, Alberto Samid tiene unas luces de neón que reproducen una escena de su pelea con Viale

