Nicolás Kreplak se diferenció de la vuelta a clases en la Ciudad: “Reducir la distancia entre niño y niño es peligroso”

En el gobierno de la Ciudad presentaron ayer el plan de regreso presencial a las aulas para luego de las vacaciones de invierno y aclararon que ya no habrá divisiones dentro de un mismo curso, sino que cada grupo constituirá una burbuja.

Del otro lado de la General Paz, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se mostró cauto con respecto a esta posibilidad, al aclarar que “seguramente” habrá “actividad escolar en todos lados” después del receso invernal, pero tras advertir que es necesario mantener la distancia en las aulas.

“No podemos todavía, menos con poblaciones no vacunadas, reducir los distanciamientos”, sostuvo el funcionario de Axel Kicillof, en una entrevista para Radio La Red, y agregó: “Seguramente, para luego del receso invernal, tengamos actividad escolar en todos lados. Pero reducir la distancia entre niño y niño, y tener uno al lado del otro en los pupitres, no estoy seguro que sea adecuado. Me parece que, incluso, es peligroso. Más con la perspectiva de la posibilidad de vacunación muy cerquita”.

A la espera de que se apruebe la vacuna de Moderna para niños y adolescentes, en la Provincia ya abrieron la inscripción para vacunar a jóvenes entre 13 y 17 años, con comorbilidades.

Kreplak comentó que hay que aguardar para ver cómo la Ciudad aplica su protocolo de retorno al colegio, aunque insistió: “Más allá de que, por supuesto, mientras más rápido lleguemos a la normalidad, mejor; excederse en esa velocidad [deriva en] lo que le ha pasado a todos los países del mundo que lo han hecho, que han tenido rebrotes”.

Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa pasado el mediodía en la que detalló cómo será el plan gradual para que más de 700.000 alumnos regresen a la presencialidad. Los estudiantes de nivel secundario serán los primeros en volver a los edificios escolares, el 4 de agosto, y posteriormente lo harán los alumnos de nivel primario e inicial.

“Con mucha responsabilidad como lo vienen haciendo, los chicos tienen que estar en el aula”, afirmó el alcalde de la Capital, quien destacó que “el doble de chicos no alcanzó los contenidos necesarios” durante la pandemia de coronavirus.

Las diferencias en cuanto a cómo abordar la escolaridad durante la crisis sanitaria fue uno de los ejes de mayor tensión entre las estrategias de la Ciudad, por un lado, y del gobierno nacional y bonaerense, por el otro, que llegó, incluso, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

