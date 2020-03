El ministro de Educación no descartó que el regreso a las aulas se haga escalonadamente en las regiones con menos casos de coronavirus

En videoconferencia con los diputados que integran la Comisión de Educación, el ministro de Educación , Nicolás Trotta , admitió que aún no está definida la fecha del regreso a las aulas como tampoco una eventual modificación del calendario escolar a raíz de la suspensión de clases por la pandemia del coronavirus .

"Todavía no está la certeza de la modificación del calendario escolar. Hasta que no tengamos la claridad del momento de vuelta física a la escuela, no podemos hablar de adelantar el receso, de ampliar o no el calendario escolar ", indicó Trotta ante una pregunta del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro , durante la reunión por videoconferencia, la primera de este tipo que realiza la Cámara de Diputados .

Nicolás Trotta y Sergio Massa Crédito: Prensa HCDN

Ferraro consultó "si evalúan el adelantamiento del receso escolar de invierno, la ampliación o extensión de clases en el verano o la incorporación de días sábados para recuperar" las clases presenciales perdidas y, en ese sentido, "qué alternativas se evalúan para garantizar el cumplimiento de los 180 días de clases".

El ministro aseguró que "todo esto va a ser parte de un intercambio y de la construcción de un consenso no solo con las 24 jurisdicciones educativas, sino también con las organizaciones sindicales docentes". Y agregó: "Nuestra preocupación es dar la mayor continuidad pedagógica y educativa posible".

La diputada Gisella Marziotta (Frente de Todos) preguntó si habrá evaluaciones en esta instancia y si, una vez reiniciadas las clases, cómo se retomarán los contenidos. El ministro Trotta respondió que no está prevista la evaluación de las tareas que los alumnos realicen en sus casas y que cada escuela y cada docente definirá cómo seguir adelante con el programa de contenidos de sus materias.

¿Retorno escalonado?

En cuanto al regreso físico a las aulas, el ministro no descartó que éste sea de manera escalonada. "Hay regiones donde hay menos cantidad de contagios que en otros, habrá que ver cada situación" , sostuvo.

En la reunión, que fue moderada por la presidenta de la comisión, Blanca Osuna (Frente de Todos), Trotta repasó las medidas tomadas desde la suspensión de clases en todo el país -tanto a través de Internet como en el sistema de medios públicos- y adelantó que mañana se lanzarán cuadernillos educativos para reforzar estas propuestas en las próximas semanas.